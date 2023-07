Karen Bacic, de Casamento às Cegas 3, revela término de noivado com participante e recebe apoio

O relacionamento de Karen Bacic e Ítalo Antonelli chegou ao fim. Os dois ex-participantes de Casamento às Cegas 3 anunciaram o fim do noivado depois que outros participantes de edições anteriores revelaram que Ítalo estava saindo com outras mulheres enquanto, por razões contratuais, não podia revelar sua relação com Karen.

Os dois participaram da terceira temporada de Casamento às Cegas Brasil e se conectaram ainda nas cabines. No entanto, Karen também desenvolveu uma conexão com Valmir Reis, com quem optou por seguir até o fim do experimento.

No reencontro ao vivo dos participantes, exibido pela Netflix no último domingo, 02 de julho. Karen revelou que seu casamento com Valmir durou apenas 2 semanas após o término do reality. Segundo ela, Valmir não “conseguiu lidar” com sua presença na casa dele e, após três dias morando juntos, sugeriu que ela saísse de casa e eles voltassem a se encontrar somente no reencontro com os demais participantes.

Karen ainda revelou que, após a separação, voltou a conversar com Ítalo e engatou um romance com o rapaz, que a surpreendeu com um pedido de casamento no término do programa. No entanto, a felicidade do casal não durou muito, já que outros ex-participantes da atração revelaram que Ítalo tinha saído com outras mulheres apenas dois dias antes de pedir Karen em casamento no ao vivo.

Término confirmado

Em suas redes sociais, Karen e Ítalo se pronunciaram a respeito do término do relacionamento. Apagando todos os registros juntos, eles deixaram claro que o relacionamento acabou.

“A vida nos surpreende com maneiras dolorosas de ensinar lições necessárias. Me permiti abrir meu coração e viver intensamente, mesmo que isso tenha resultado em profunda mágoa. Acreditei nas palavras e depositei confiança, tinha esperança de ter vivido amores verdadeiros. Não posso me culpar por ter sido enganada, pois agi com base no que acreditava ser real”, escreveu Karen em uma publicação no Instagram.

Por sua vez, Ítalo se pronunciou em seus stories: “Sei que a grande maioria já sabe, Karen e eu não estamos mais juntos e veio por meio dessa pedir desculpas principalmente à Karen. Ela não merecia toda essa exposição. Peço desculpas a ela, a seus familiares, amigos, aos fãs e a todo o público. ‘Karenzita’, perdão”.

Apoio

Momentos após publicar a nota em seu perfil, Karen foi inundada por diversas mensagens de apoio enviadas por outros participantes da edição.

“Pessoas erradas passam na nossa vida para saber o que é inegociável! Você é forte! Lembre do que te falei de manhã”, comentou Maria Carolina, participante do reality.

“Eu to aqui te estendendo a minha mão para te ajudar amiga. Você me ajudou quando eu mais precisei. Conta comigo tá, a gente te ama e você sabe”, escreveu Daniel Manzoni, que também participou da atração da Netflix.

Bianca Sessa, outra participante que seguiu ao lado de Karen até o final do experimento, reforçou: “Te amo e tô com você sempre! Suas maiores conexões dentro desse experimento são as amizades, sempre conseguimos tirar algo de bom e você tem a gente. Fica bem!”.

