‘Novo capítulo em nossas vidas’: a mensagem reflexiva de Ricky Martin ao anunciar divórcio de Jwan Yosef

Surpreendendo os fãs do casal, após 6 de relacionamento, o cantor e compositor Ricky Martin utilizou hoje sua conta do Instagram para anunciar que está se separando do pintor e artista sueco, Jwan Yosef.

Em parte do texto divulgado, o porto-riquenho começou dizendo: “Depois de uma cuidadosa reflexão, decidimos terminar com nosso casamento com amor, respeito e dignidade para nós e nossos filhos — preservando o que vivemos como casal durante esses anos maravilhosos”.

Ricky aproveitou a publicação para dizer que o foco a partir de agora do ex-casal é na criação dos filhos. O cantor acrescentou ainda que espera que tenham uma “dinâmica familiar saudável e uma relação centrada em nossa genuína amizade, enquanto compartilhamos a criação dos nossos filhos”.

Por fim, o artista agradeceu todo o apoio e amor recebido pelo casal durante os 6 anos em que estiveram juntos. “Estamos em total tranquilidade e paz para dar início a este novo capítulo de nossas vidas”, finalizou.

Dramaturgo Zé Celso morre aos 86 anos, em SP

O dramaturgo Zé Celso Martinez, de 86 anos, mais conhecido como Zé Celso, morreu na manhã desta quinta-feira (6), em São Paulo. Ele estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas após ter 53% do corpo queimado durante um incêndio em seu apartamento, no Paraíso, na Zona Sul da Capital.

A informação sobre a morte do dramaturgo foi confirmada nas redes sociais do Teatro Oficina, do qual ele era fundador: “Tudo é tempo e contratempo! E o tempo é eterno. Eu sou uma forma vitoriosa do tempo. Nossa fênix acaba de partir…