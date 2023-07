Moda: é baixinha? Conheça 4 truques de moda que vão fazer com que pareça mais alta

Se você é baixinha, já chegou a pensar em looks que possam alongar a sua silhueta, pelo menos uma vez. Afinal, essa é uma dúvida comum que passa na cabeça de mulheres de baixa estatura. É claro que não é uma pílula milagrosa que possa fazer com que seu corpo alonge, mas, a boa notícia é que existem truques da moda que podem te ajudar nisso!

Pensando nesta questão que passa pela cabeça das baixinhas, a consultora de imagem Jennifer Thalía resolveu escrever alguns truques que servem para alongar a silhueta e, claro, com muito charme e elegância. “Separei quatro dicas incríveis que vão trazer centímetros a mais ao seu visual”, declarou a consultora. Continue lendo para descobrir quais são.

4 truques de moda que vão fazer com que pareça mais alta

Sapato com a mesma tonalidade da sua peça de baixo

Aposte em sapatos da mesma cor da sua saia, calça ou shorts, pois isso cria uma linha única e que ajuda a alongar as pernas.

A mágica dos looks monocromáticos

Compostos por peças de uma cor só, trazem um efeito bem elegante e “criam uma linha contínua na sua silhueta, fazendo com que você pareça mais alta”, explica Jenniffer.

Aposte nas listras verticais

Ah, o clássico listrado! Esse tipo de look vai funcionar como dois em um: além de te deixar com uma aparência mais alta, ele também traz um visual mais magro.

Sapato nude

Esse é o sapato que tem o tom mais próximo da sua pele. Isso faz com que as suas pernas pareçam mais longas, pois dão uma ideia de continuidade. “Lembrando que se o tom do seu sapato nude estiver errado, ou seja, não for muito próximo ao tom da sua pele, essa dica não funciona”, enfatizou a consultora de imagem.

