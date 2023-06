Moda: 5 looks que fazem os tênis brancos básicos parecerem elegantes e modernos

Reprodução Confira os melhores looks com tênis brancos Foto: @hoskelsa (Instagram)

Aposto que há pelo menos um par de tênis branco no seu armário. Talvez você não os considere o par de sapatos que você mais ama, ou talvez você os ame tanto que quase os destruiu. De qualquer forma, uma coisa é clara: os tênis brancos são um item básico que provou ser mais do que uma tendência passageira de calçados.

Fazer com que seus tênis básicos pareçam atualizados e modernos se resume a ter algumas novas ideias de estilo. Escolhas simples, como combiná-las com uma maxi saia jeans em vez de jeans básicos ou colocar um suéter sobre os ombros, podem fazer uma grande diferença.

Com os looks de tênis branco a seguir, você nunca mais ficará sem saber o que vestir para ficar confortável e sofisticada.

5 looks que fazem os tênis brancos básicos parecerem elegantes

Adicionar tênis branco retrô pode atenuar a vibração do vestuário de trabalho de itens básicos sob medida, como calças flares e blazers.

Da próxima vez que você vestir jeans e um blazer, amarre um suéter contrastante por cima do ombro e acessórios para trazer ainda mais elegância ao look.

Um colete e calças sob medida são uma combinação fácil, mas ultrapolida. Procure tênis brancos em vez de mocassins ou saltos para dar um toque mais casual e discreto.

Não há nada mais vanguardista do que o contraste de uma silhueta ultrafeminina como uma saia rodada e um tênis branco esportivo. Experimente e as pessoas vão confundi-la com uma fashionista.

Parecer arrumada vestindo leggings e tênis se resume a adicionar alguns itens importantes, como um boné de beisebol ou uma toca estilosa, um casaco oversized e meias.

