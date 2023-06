Moda: 5 cores que farão seus looks muito mais alegres neste inverno

Depois de dias calorosos de verão, o outono já começa a nos acostumar com os dias frios, mas é só no inverno que temos dias e noites mais escuras. No final de junho, a mudança de alegre e brilhante para melancólico e monótono vem rapidamente, e o mundo se torna um mar de roupas pretas, marinho e cinza.

Mas não precisa!

Na verdade, neste inverno, estamos antecipando cinco tons vibrantes para assumir os guarda-roupas escuros do inverno. Tons como abóbora e marrom enferrujado serão herdados do outono, enquanto tons mais inesperados, como azul gelo e rosa forte, fornecem um belo toque de cor aos dias cinzentos.

Claro, o vermelho brilhante é sempre uma boa escolha quando quer se destacar, então passe um pouco de batom vermelho e prepare-se para o inverno mais colorido já registrado.

5 cores que farão seus looks muito mais alegres neste inverno

Cor de abóbora

Um look não tem como dar errado ao vestir malha volumosa com cor vibrante. Combine com uma saia de couro e botas de cano alto e te damos a garantia de não virar abóbora depois da meia-noite.

Marrom enferrujado

Não é um marrom básico! Looks ricos em marrom enferrujado adicionam calor a qualquer roupa de inverno. Apostar em um look monocromático deixa qualquer visual ainda mais elegante.

Azul gelo

Azul é o cor mais quente. E, se Gigi Hadid usou, sabemos que podemos copiar! Um guarda-roupa básico, mas melhor em azul.

Rosa choque

O estilo Barbiecore veio para ficar, ainda mais agora que o filme da Barbie está prestes a estrear. Então, aproveite o inverno

e aposte em looks rosa choque para esquentar qualquer visual. O veludo cotelê está de volta de forma brilhante.

Vermelho brilhante

Um casaco vermelho é uma peça clássica na estação mais fria do ano. Seja combinando com jeans e bota, ou calça social e salto, é a peça certa para ficar elegante e vibrante neste inverno.

