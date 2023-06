Nem Kate Middleton resiste à tendência Barbiecore: confira looks que provam isso

Kate Middleton aparece vestindo rosa novamente.

Nesta quarta-feira, 28 de junho, a princesa de Gales, de 41 anos, celebrou a inauguração do recém-reformado Young V&A Museum em Londres. Durante o passeio, ela visitou as novas exposições e se encontrou com alunos da Globe Primary School. E não demorou muito para os aficionados da realeza perceberem que a princesa Catherine usava rosa, que se tornou a sua nova cor favorita.

Kate Middleton usou um vestido rosa claro da marca Beulah com botões na frente, que apresentava um decote alto e estava com a cintura marcada com cinto. Se a roupa parece familiar, é porque ela a usou anteriormente em Wimbledon, em 2021.

Esta não é a primeira vez que a princesa de Gales usou rosa em um passeio real recente. Na verdade, ela tornou-se sua cor preferida atualmente. No início deste mês, a realeza compareceu ao casamento do príncipe herdeiro Al Hussein bin Abdullah e da princesa Rajwa Al Hussein da Jordânia.

Para a cerimônia, ela usou um vestido da Elie Saab cor de rosa e, para o jantar de estado, a duquesa usou um segundo vestido rosa, este de Jenny Packham (conforme falamos aqui).

Antes disso, Kate Middleton fez uma visita ao Foundling Museum em Londres e usou um traje rosa pastel do seu estilista preferido, Alexander McQueen.

E apenas três dias antes disso, ela foi ao Chelsea Flower Show de 2023, onde exibiu um vestido de seda rosa choque da marca Me + Em.

Cinco looks rosa em poucas semanas? É seguro dizer que a princesa Kate Middleton tem uma nova cor favorita.

