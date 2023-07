Moda: estas são as 6 principais peças para estar sempre elegante neste inverno

Eu sei, tem dias que a inspiração para os looks simplesmente aparece. Mas, se você está procurando inspiração para ter um visual mais elegante e sofisticado, seja para ir ao escritório, ou para sair, você está no lugar certo. Essas são as peças certas para transformar um look básico para sofisticado, de forma fácil e sem esforço.

6 peças para parecer ainda mais elegante

Blazers oversized

Um blazer em silhueta descontraída e oversized continua a ser uma peça polida, mas moderna, que está cada vez mais em alta. Ele permite infinitas oportunidades de camadas com o clima mais frio chegando para nós.

Malhas de gola

Basta chegar o friozinho, que os suéteres já voltam à nossa rotina diária, mas para ficar ainda mais sofisticada, a dica são as malhas de gola, que são particularmente perfeitas para o escritório - adicionando um toque de elegância formal ao visual de trabalho.

Saias maxi elegantes

Se você ainda não ouviu, as saias maxi estão tendo um grande momento. Nesta temporada, é tudo sobre saias e vestidos em silhuetas elegantes inspiradas nos anos 90. São uma alternativa elegante às suas calças de alfaiataria se quiser dar um toque atual ao seu look de inverno.

Coletes

Não há nada como um colete chique para elevar instantaneamente uma roupa. É a peça perfeita para usar sob um blazer ou sobre uma gola alta fina no escritório neste inverno.

Casacos de tweed femininas

Qualquer coisa que pareça ter saído da passarela da Chanel é sempre um sim quando se trata de peças elegantes. Ultimamente, temos visto jaquetas de tweed chiques e femininas em todo o mundo da moda, e elas são inquestionavelmente perfeitas para o escritório, elevando sua roupa em um instante.

Até a princesa de Gales, Kate Middleton, adotou essa tendência na última semana.

Vestidos de malha

Você não pode obter uma combinação melhor do que um sofisticado vestido de malha combinado com botas de cano alto. Eleve nos detalhes, como uma opção com gola alta, uma vestilo longo ou tecido canelado.

