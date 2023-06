Kate Middleton usou o estilo de casaco chique que pode ser usado para substituir o blazer

Há um bom tempo, quase todos os looks das fashionistas têm incluído uma peça que se tornou quase essencial: o blazer oversized. Mas, se você está a procura de alguma alternativa que não pareça tão óbvia, há uma peça candidata para isso e que acaba de receber o selo real de aprovação de Kate Middleton.

Em comemoração à reabertura da National Portrait Gallery em Londres na última semana, a princesa de Gales usou um conjunto preto e branco da marca Self-Portrait combinando com escarpins Aquazzura e uma bolsa clutch da Chanel . À primeira vista, seu look parece mais um casaco e uma saia, mas a realidade é que ela está usando um vestido e o casaco que estamos mencionando aqui que tem aparecido para substituir a coleção interminável de blazers oversized: o casaco feminino clássico.

Ao contrário de um blazer típico, os casacos clássicos femininos são cortados e ajustados, fazendo com que pareçam mais chiques e formais. Muitos são feitos de tweed ou bouclé, embora a J.Crew’s tenha se tornado famosa por desenhá-los com lã italiana e algodão, oferecendo assim uma alternativa mais casual.

Embora a versão de Middleton pareça mais com um terno, outra dica de estilo é combiná-lo com jeans soltos, sapatilhas ou sapatos de salto alto e uma camiseta ou regata simples. Mas, realmente, fica difícil de erracom esse casaco. Veja o look completo da princesa de Gales para a reabertura da galeria.

Bom, caso você esteja querendo inovar no seu estilo elegante, que tal apostar neste casaco que mais parece um terninho ajustado?

