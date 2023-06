Leonardo utilizou as redes sociais para relembrar os 25 anos da morte do irmão Leandro, que faleceu vítima de um câncer raro no tórax.

Na publicação, postada na noite da última sexta-feira (23), os dois aparecem juntos e bem mais jovens. na legenda o cantor escreveu “Eterna Saudade, 25 anos”.

Cantor Leonardo relembra 25 anos da morte do companheiro de dupla Leandro: “Eterna Saudade” Imagem: reprodução: Instagram (@leonardo)

Leandro faleceu em 23 de junho de 1998, aos 36 anos, em decorrência de um tumor na região do tórax. Segundo o g1, ele lutou dois meses contra o câncer em um hospital de São Paulo.

Ainda de acordo com a matéria, antes de morrer, o cantor pediu para a mãe Dona Carmem, que faleceu este ano aos 87 anos, fundar uma instituição para ajudar pessoas no tratamento contra o câncer.

Assim foi fundada a a Casa de Apoio São Luiz, localizada em Aparecida de Goiânia. A unidade também conta com um acervo de itens do cantor e da dupla Leandro & Leonardo.

