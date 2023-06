Chefão do UFC revela conversa com Mark Zuckerberg e Elon Musk para realizar luta

Dana White, ‘chefão’ do Ultimate Fighting Championship (UFC) deu como certa a luta entre Mark Zuckerberg, dono do Meta, que controla empresas como o Facebook, e Elon Musk, fundador da SpaceX e proprietário do Twitter.

As provocações entre os dois no Twitter na última quarta-feira (21) que terminou com um possível local para a luta acontecer terminou com Dana dizendo ao site ‘TMZ’ na quinta-feira (22) que os dois estavam realmente falando sério sobre o ringue.

“Conversei com Mark e Elon na noite passada, os dois caras estão realmente falando sério sobre isso”, disse o presidente da organização.

Dana White disse que está conversando com os dois bilionários por mensagens de texto para organizar a luta, que vai ocorrer no octógono em Las Vegas, local sugerido por Elon.

Saiba mais sobre a ‘rinha de bilionários’

Elon Musk e Mark Zuckerberg aceitaram as provocações que trocaram nas redes sociais e tudo indica que os bilionários irão se enfrentar no cage (do inglês jaula).

LEIA TAMBÉM: Xuxa recorre à Justiça contra inquilino por aluguéis atrasados

Musk, bilionário do ramo de tecnologia e atual dono do Twitter, escreveu na rede social: “pronto para uma luta no cage” com Zuckerberg, que por sua vez é dono do Meta, empresa responsável pelo Facebook, do Instagram e do WhatsApp.

Zuckerberg respondeu rapidamente com um print do convite e disse: “Me passa o local”. Musk sugeriu: “Octógono, Vegas”. Octógono é uma espécie de gaiola cercada em que acontece as lutas do Ultimate Fighting Championship (UFC).

O proprietário do Twitter, que é conhecido pelas falas e atitudes excêntricas, continuou: “Tenho um grande golpe que chamo de ‘A morsa’, no qual apenas deito em cima do meu oponente e não faço nada. Quase nunca malho, exceto quando pego meus filhos e jogo para o alto.” Ele completa 52 anos no fim do mês.

Já o dono da Meta tem 39 anos treina MMA (Artes marciais mistas) e ganhou torneios de jiu-jitsu recentemente.

LEIA MAIS:

⋅ ‘Virou Buda?’: Jojo Todynho faz sessão de autocrítica por perder horário da academia

⋅ Fã faz pedido inusitado a Lari Sumpani e a candidata ao Miss Bumbum 2023 atende

⋅ Com look de milhões, Virginia vende experiência em leilão do Neymar por mais de 700 mil; entenda o prêmio