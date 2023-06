Xuxa recorre à Justiça contra inquilino por aluguéis atrasados

Xuxa Meneghel conseguiu recuperar um imóvel em que o inquilino estava morando sem pagar aluguel.

Segundo o site ‘Metrópoles’, a ação de despejo foi aberta em fevereiro e a apresentadora conseguiu recuperar a casa, contudo, ela recorreu à Justiça para recuperar os valores devidos.

Ainda segundo o site, Xuxa informou que o inquilino desocupou a casa voluntariamente em março. Porém, os valores de aluguéis atrasados não foram pagos, por isso o advogados solicitam que o ex-morador seja intimido.

De acordo com Peterson Renato, do ‘Hora Top TV’, a dívida acumulada é de R$ 335.128,18 referente aos aluguéis atrasados e os encargos, comprovados pela proprietária por meio de uma planilha.

Quando abriu o processo contra o inquilino a dívida acumulada era de R$ 97.469,67. Diversas tentativas extrajudiciais foram feitas para o débito da dívida, mas sem sucesso.

Patrícia Poeta se empolga com festa junina na Globo e diverte web

Nesta sexta-feira, o programa ‘Encontro com Patrícia Poeta’ foi temático, aproveitando a época de festa junina. A apresentadora dançou, cantou e interagiu com quem estava no palco, divertindo a web.

No Twitter, um fã escreveu: “Queremos mais matérias externas da Patrícia Poeta, ficou muito mais interativo o programa com a própria apresentadora cobrindo a matéria. Patrícia Poeta é uma baita jornalista, apresentadora e comunicadora”.

Patrícia Poeta ficou tão animada, que questionou se teria beijo no matinal, ao conversar com Tati Machado em uma das barracas montadas no estúdio da TV Globo, em São Paulo.

“Ela que também é maravilhosa, dona dessa barraca, proprietária, não aluga, não vende e nem empresta, Tati Machado”, chamou Patrícia Poeta, enquanto a câmera mostrava a “Barraca da Fofoca”.

Confira como foi o clima do programa:

Tá na hora de festejar o São João com o #Encontro! 🤠🔥✨ pic.twitter.com/ZXZDkAxWKJ — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 23, 2023

