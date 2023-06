Com look de milhões, Virginia vende experiência em leilão do Neymar por mais de 700 mil; entenda o prêmio

Reprodução Médicos pagam valor surpreendente para experiência com Virginia Fonseca Foto: @virginia (Instagram)

Na noite de quinta-feira, 22 de junho, aconteceu a 3ª edição do leilão beneficente no Instituto Neymar. Durante o evento, o jogador leiloou diversas experiências com influenciadores, convites para a festa badalada Farofa da Gkay, entre outros prêmios.

E, se tem evento milionário e com influenciadores, claro que Virginia Fonseca não estaria de fora! A empresária e influenciadora ofereceu como experiência para o leilão uma viagem para o Rio de Janeiro no jatinho particular ao lado dela e de sua sogra, mãe de Zé Felipe, Poliana Rocha.

O que surpreendeu no entanto, não foi apenas a experiência, mas o valor que a gata arrecadou! O lance mínimo era de R$ 20 mil reais, mas chegou em um valor de R$ 735 mil, arrematados pelos médicos William Pires, Guilherme Scheibel e Thiago Paoliello. Confira o vídeo:

Médico paga 735 mil reais para passar um dia com Virgínia no leilão beneficente organizado pelo jogador Neymar.

Em suas redes sociais, a influenciadora agradeceu ao médico por ter arrematado a sua experiência ao lado da sogra: “Eles arremataram nossa experiência por R$ 735.000,00! Mt gratidão!! 🥰 Fizeram total diferença na vida de milhares de crianças e famílias que são ajudadas pelo Instituto Neymar Jr. Td honra e glória a Deus”, legendou Virginia.

Um dos compradores, o médico Wilian Pires, comentou na publicação: “Um prazer ajudar quem precisa! Várias famílias vão se beneficiar com essa ação! Parabéns a todos! @neymarjr”.

Nas redes sociais, o assunto segue repercutindo. “O leilão do Neymar prova que cada rico tem o submarino que pode: Convite pra Farofa da Gkay R$ 80 mil; Um dia com Carlinhos Maia R$ 130 mil; Viagem pro RJ com a Virgínia R$ 700 mil; S1lvia 4bravanel arrematou uma partida de pôquer com o Neymar por R$ 700 mil, tuitou o roteirista Thiago Pasqualotto.

