Solange Gomes utilizou o Twitter na tarde da última quinta-feira (22) para falar que ficou impressionada com nude de um ex-colega de ‘A Fazenda 13′, reality show da Record TV.

Solange, que também participou de ‘Ilha Record 2′, não citou nomes, mas de acordo com o ‘Correio Braziliense’, o mais provável é que ela esteja falando de Erasmo Viãna.

O participante é modelo e influenciador fitness e começou a se aventurar no OnlyFans em outubro de 2022. Mesmo não trabalhando mais com produção de conteúdo adulto, ainda é possível encontrar nudes vazados.

Analisando as imagens, Solange disparou: “Acabei de ver as fotos no OnlyFans de um colega meu de A Fazenda 13. Opinião? Que maracujá, hein ops Maracujazão”.

O site também explica que ela possivelmente se referia à Erasmo devido a uma fala dela dentro do reality show. Durante uma discussão, a mulher disse que o rapaz parecia um “maracujá de gaveta”, querendo dizer que a fama dele já tinha passado.

LEIA TAMBÉM: ‘Notícias falsas matam’: Linha Direta deixou fãs horrorizados; veja as reações

Veja a publicação de Solange em seu Twitter, que é trancado:

Solange Gomes, de A Fazenda 13, vê nude de ex-colega de reality e dispara: “Que maracujá, hein?” Imagem: Correio Braziliense/reprodução Twitter/@GomesSolange)

Herança de Gugu: Suposta carta de Rose Miriam à ex-marido causa reações na web

Depois que uma suposta carta escrita por Rose Miriam, onde ela admite saber da sexualidade de Gugu Liberato, veio à tona, diversos internautas resolveram falar tudo aquilo que pensam sobre a relação da médica e do apresentador de TV, que morreu em novembro de 2019.

No Twitter, anônimos não usaram meias palavras para deixar o clima envolvendo a família do apresentador ainda mais quente: “Eu sabia e sempre falei que o Gugu era gay. Ninguém acreditava em mim”, escreveu uma pessoa, deixando claro que nunca acreditou no casamento deles.

Vcs tb tratam o Gugu como se ele fosse um anjo defensor dos direitos LGBTQIA+ né meia-noite eu conto — santa no soy (@AnnyFerreira) June 23, 2023

LEIA MAIS:

⋅ ‘Fofura demais’: Vídeo mostra conversa encantadora entre Enzo Celulari e Luca

⋅ Isto é o que aconteceu com o pai de Neymar após ter recebido voz de prisão

⋅ 5 verdades sobre o filme ‘Titanic’ que você talvez não saiba