5 verdades sobre o filme ‘Titanic’ que você talvez não saiba

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio estrelaram o filme 'Titanic' | © 1997 - Paramount Pictures / © 2011 Paramount Pictures and Twentieth Century Fox (Merie Weismiller W /© 1997 - Paramount Pictures / © 2011 Paramount Pictures and Twentieth Century Fox)

O transatlântico RMS Titanic naufragou nas águas do Oceano Atlântico há mais de um século, mas a tragédia ocorrida a meados de abril de 1912 ainda desperta interesse em todo o mundo.

A curiosidade de muitos em saber sobre o naufrágio e os passageiros deve-se, em parte, ao clássico Titanic (1997), uma das mais lucrativas, premiadas e extraordinárias produções da história do sétimo arte.

No entanto, devido ao impacto do filme, a verdadeira história ficou às sombras da versão apresentada na tela grande, que mistura fatos reais com elementos de ficção.

E embora o diretor James Cameron tenha sido muito rigoroso em diversos aspectos de sua obra-prima, ele também tomou algumas liberdades criativas para dar maior impacto ou economizar em custos.

Por exemplo, Jack Dawson e Rose DeWitt Bukater, personagens interpretados pelos atores Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, nunca existiram. Portanto, seu romance épico também não aconteceu.

No entanto, existem aspectos que aconteceram e personagens no filme que realmente viajaram no navio que afundou depois de colidir com um iceberg durante sua viagem inaugural entre 14 e 15 de abril de 1912.

Por isso, a seguir, listamos 5 verdades sobre o filme baseado na tragédia que deixou cerca de 1500 pessoas falecidas:

A falta de botes salva-vidas

Um dos fatos fundamentados na realidade é que não havia botes salva-vidas suficientes para os passageiros. Apesar de haver espaço para 64 botes, apenas 20 foram embarcados.

De acordo com a revista ¡Hola!, a decisão fatal foi devido ao fato de que os responsáveis ​​pelo navio achavam que carregar tantos botes dava uma aparência ruim, por isso decidiram partir com menos da metade.

Além disso, quando o Titanic bateu e eles tiveram que evacuar, apenas 18 dos botes salva-vidas disponíveis foram usados e muitos partiram para o oceano sem preencher totalmente sua capacidade.

Cenas do filme 'Titanic' (© 1997 - Paramount Pictures)

Os músicos tocando em plena tragédia

Um dos momentos mais surreais no filme Titanic é quando o quarteto de cordas do navio começa a tocar durante o afundamento. No entanto, surpreendentemente, é um fato real.

O violinista Wallace Henry Hartley, que liderava a banda composta por oito músicos, teria tomado essa decisão. Na película, a sua última canção foi o hino cristão Mais Próximo, Meu Deus, de Ti.

Mas muitos sobreviventes afirmaram que foi Songe d’Automne, segundo o National Geographic. Infelizmente, tanto Hartley quanto seus companheiros acabaram sendo parte das vítimas fatais da catástrofe.

Margaret Brown e outros personagens

Embora Rose e Jack sejam uma invenção de James Cameron, muitos outros personagens do filme vencedor de onze Oscars existiram, como a passageira de primeira classe Margaret Brown.

Também foram inspirados em personagens reais o diretor da linha de navios Bruce Ismay, o capitão Edward John Smith, o oficial William Murdoch e o engenheiro que projetou o Titanic, Thomas Andrews.

Escenas de la película 'Titanic' | (© 1997 - Paramount Pictures)

O casal de idosos abraçados.

Uma das cenas mais emocionantes de Titanic é quando vemos um casal de idosos abraçado na cama enquanto a água entra na sua cabine e eles esperam a morte juntos.

Embora pareça irreal, a cena é baseada na história verdadeira dos milionários Isador e Ida Straus, um casal que viajou em primeira classe e escolheu ficar no navio quando ele afundava.

De acordo com testemunhos, Isador não queria embarcar no barco quando ainda havia mulheres para evacuar e Ida se recusou a embarcar sem ele. Diz-se que eles ficaram sentados em duas cadeiras na coberta e não no seu camarote.

Imagens do Titanic sob a água

No filme, a maioria das imagens dos destroços do Titanic são reais. De acordo com Fotogramas, Cameron contratou o navio Akademik Mstislav Keldysh e seus dois submarinos para capturá-las em 1995.

Além disso, com este objetivo, foram projetadas equipamentos especiais para suportar a pressão da água em 12 mergulhos realizados para gravar as cenas do naufrágio submergido no norte do Atlântico.