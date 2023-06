‘Virou Buda?’: Jojo Todynho faz sessão de autocrítica por perder horário da academia

Sempre compartilhando as pesadas sessões de exercícios na academia com seus seguidores no Instagram, dessa vez a cantora e influencer Jojo Todynho postou um vídeo fazendo uma autocrítica por ter ‘relaxado’ nas últimas semanas. “Levanta a porr* da bunda do sofá”, disse.

No vídeo, Jojo est[a enrolada em uma toalha e grita como se falasse com alguém. “Você está indo fora do seu horário para a academia...virou Buda? Tá igual a um Buda, o dia inteiro, tá de sacanagem, tá achando que dinheiro tá dando em ventania para você pagar academia e não ir?”

Em tom de reflexão, ela chama sua atenção, como se falasse com um filho. “Eu já falei pra você que do céu só cai chuva e coco de pombo, tu tá me escutando? Ou tu sai molhada ou tu sai c*gado.. eu não tê de agüentando, hein, bota um foco na tua vida!”

A bronca deve ter dado resultado, já que as próximas postagens no stories mostram Jojo ralando na academia na companhia de sua personal trainer.

Racismo

Há alguns dias, Jojo denunciou ter sido vítima de racismo durante uma blitz policial quando voltada da academia, no Rio de Janeiro.

Ela fez a declaração durante uma entrevista do podcast ‘Pod Fazer Mais’ e disse que mesmo após apresentar toda documentação mostrando que o veículo e sua habilitação estavam regulares, continuou a ser interrogada pelo policial.

“Olha, eu vou falar uma coisa, o fato de a gente ser preta e ter uma condição não isenta a gente de sofrer racismo ou qualquer outro preconceito, porque as pessoas são ruins. Mas se você tiver um ato racista, pense duas vezes em fazer comigo. Por que, meu amor, você vai odiar conhecer a nova versão de doutora Toddy’', disse.