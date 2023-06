Anitta quebra o próprio recorde em plataforma de streaming com música polêmica

Mais um recorde quebrado! Com o lançamento da música ‘Funk Rave’, Anitta chegou à posição 85 do TOP 200 Global do Spotify, com 1.675,267 milhões de streams na obra, segundo o site Vogue.

Com a música considerada polêmica, a cantora bateu seu próprio recorde, que antes pertencia a ‘Boys Don’t Cry’, lançada em 2022 e com 1.492 milhões de streams.

Além do maior lançamento brasileiro de uma música solo, ‘Funk Rave’ também se tornou a música solo brasileira com mais execuções internacionais no lançamento, com 480 mil.

Lançado na última sexta-feira, o clipe é o 1 nas músicas em alta no Youtube, somando até o momento mais de 2,6 milhões de visualizações.

Clipe polêmico

Antes mesmo do lançamento a cantora já tinha se tornado alvo de críticas com o novo single. Em janeiro de 2023, cenas que simulavam sexo oral e que iriam no clipe foram vazadas, viralizando rapidamente nas redes sociais.

Contudo, Anitta deixou de fora a cena explicita e no clipe aparece apenas se abaixando em frente ao modelo Yuri Meirelles. As imagens foram intercaladas com uma pessoa lambendo uma laranja.

“Sempre era essa a ideia. Sempre foi esse tipo de cena desde o início. Para ter as conotações, as frutas, o trem, a banana. Sempre esteve no roteiro. Pena que estragaram a ideia vazando os vídeos dos bastidores. A ideia sempre foi fazer conotações! E também gravamos para uma possível parceria com uma marca, mas não acabou rolando. Essa cena era para ser do jeitinho que é. Não era para ser nada demais! Mas estou acostumada. Estou na chuva para me molhar! Não mudaria por conta de nada nem ninguém”, explicou a cantora em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (23).

Assista ao clipe:

