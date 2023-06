‘Indiana Jones 5’ vale o seu ingresso? O Metro World News já viu e revela o que se pode esperar da trama

Após quatro décadas de sua estreia como Indiana Jones em ‘Os Caçadores da Arca Perdida’ (1981), Harrison Ford deu vida mais uma vez ao icônico personagem em ‘A Relíquia do Destino’ (2023), munido de seu chapéu Cury e chicote. Bem no início da trama, os espectadores são contemplados com diversas cenas de ação, típicas da franquia que revolucionou os elementos de ação da sétima arte.

A história, que se passa no final da década de 60, coloca os inimigos nazistas mais uma vez nos caminhos de Indy. Com a ajuda da afilhada, Helena Shaw (Phoebe Waller-Bridge), o arqueólogo embarca em uma jornada pela busca de um artefato histórico poderoso capaz de mexer com a linha do tempo, a fim de impedir a posse do ex-nazista, Dr. Jürgen (Mads Mikkelsen).

Diferente do que foi especulado sobre a relação entre Indy e Helena, haja vista a direção de James Mangold (Logan), a dupla funciona de uma forma completamente dinâmica e natural. É possível relembrar até mesmo do relacionamento do arqueólogo com seu pai, em ‘Indiana Jones e a Última Cruzada’ (1989).

Embora Steven Spielberg, diretor dos quatro longas anteriores, tenha passado a bola da direção para James Mangold, o novo condutor manteve diversos aspectos característicos das cenas de perseguição e sequências de ação que fazem jus à franquia. Além da essência de curiosidade sobre os próximos arcos e muita movimentação, a trilha sonora também foi um ponto identitário positivo e nostálgico.

Em comparação com os takes de violência que compõem a franquia, o quinto longa fez menos uso das cenas explícitas, mas nada comprometedor. Pode-se considerar até mesmo como uma possibilidade de abranger a audiência. Assim como nos outros filmes, o alívio cômico é bastante presente.

Ainda que ‘Indiana Jones e a Relíquia do Destino’ valha cada minuto do tempo do espectador na sala de cinema, não está perto de superar a trilogia. No entanto, o longa foi divertido, com bastante movimento e o suficiente para reparar os erros do quarto filme, ‘Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal’ (2008).

A nova sequência estreia no dia 29 de junho nos cinemas brasileiros e já conta com um trailer; assista: