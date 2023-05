Fãs de ‘Divertida Mente’ podem se preparar para a nova animação da Pixar, ‘Elementos’

Para os fãs da Pixar que acompanharam ‘Divertida Mente’, não é necessário aguardar tanto tempo para desfrutar de uma nova produção animada, prestes a estrear nos cinemas. Embora a sequência da animação esteja programada apenas para a metade de 2024, ‘Elementos’, a nova obra da Disney, chega às telonas nacionais no dia 22 de junho deste ano.

‘Elementos’ é uma nova produção original da Disney e Pixar, em que se passa na Cidade Elementos. A trama gira em torno dos habitantes do fogo, água, terra e ar, que vivem em harmonia, cada um cumprindo seu papel. Contudo, é apenas uma questão de tempo para o início de uma nova aventura.

Faísca, a personagem do elemento fogo, conta com a amizade de Gota, um habitante da água. Juntos, ambos exploram os limites de suas relações e descobrirão o quanto cada um tem em comum.

Dirigido por Peter Sohn, com produção de Denise Ream e produção executiva de Pete Docter, a animação tem roteiro de John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh com história de Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh. Por outro lado, a trilha musical original do filme foi criada por Thomas Newman.

‘Elementos’ no Festival de Cannes

‘Elementos’ contou com sua estreia mundial no encerramento do 76º Festival Internacional de Cinema de Cannes, no último sábado (27), juntando o elenco dos atores responsáveis pelas vozes na animação. O filme estreia nos cinemas nacionais no dia 22 de junho de 2023.

No evento, marcaram presença: os cineastas Peter Sohn (diretor), Denise Ream (produtora) e Pete Docter (produtor executivo e CCO da Pixar), junto com os responsáveis pelas vozes do original em inglês Leah Lewis (Faísca) e Mamoudou Athie (Gota), além dos dubladores da versão em francês, Adèle Exarchopoulos (Faísca) e Vincent Lacoste (Gota).

Assista ao trailer completo da animação: