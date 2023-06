“Fará o mesmo com Clara Chía”: dispara paparazzi que revelou traição de Piqué com Shakira

O fim do relacionamento de Shakira e Gerard Piqué, mesmo após um ano, continua nas manchetes mundiais. Recentemente, o jornalista Jordi Martin contou para o site espanhol Quién que o amor de Shakira por Piqué “a deixou cega” e que, por isso, ela não enxergava as traições do ex-jogador.

“Sinceramente, eu o conheço e Piqué é um ser desprezível”, disse Martin. “O que aconteceu é que Shakira estava com uma venda nos olhos. Ela confiava, era super apaixonada, nunca pensou que ia acontecer essa traição e a verdade me fez sentir pena nesse último ano”, continuou o jornalista.

Jordi Martin está há muito tempo atrás das lentes acompanhando os movimentos de Shakira e Piqué e, no ano passado, seu trabalho foi definitivo ao trazer à tona detalhes do fim do relacionamento entre a intérprete de Monotonía e seu ex-companheiro.

Foi ele quem revelou da identidade da atual namorada de Piqué, Clara Chía, e mais detalhes sobre a postura infiel do ex-jogador. Embora o jornalista tenha afirmado em entrevista que Shakira não seja sua amiga nem lhe conte sobre detalhes de sua vida, Martin acabou adquirindo um certo carinho por ela.

“Eu a defendi em todos os programas que participei. Eu sei que ela valoriza isso, ela não me disse, mas eu sei. E sei que tenho uma boa relação com a família, com o ambiente e com o irmão dela [Tonino Mebarak]. E desejo tudo de bom para ela, toda a felicidade do mundo nessa nova vida em Miami. Quero que ela seja feliz, que esqueça esse cara de vez”, disse o jornalista.

Jordi Martin ainda fez um avisou para a atual namorada de Piqué: “Esse cara vai voltar e fazer com Clara Chía. O que ele fez com Shakira, fará com Clara Chía; isso deve ficar claro”.

Sobre a “cegueira” de Shakira para o que acabou com seu relacionamento de quase 12 anos com Piqué, o paparazzi acredita que a cantora nunca imaginou que algo assim aconteceria com ela. “Cheguei a pensar que poderia haver um relacionamento aberto ali, porque com a inteligência de Shakira, com um QI tão alto, não consigo imaginar que ela não conheça as aventuras de Piqué à noite em Barcelona”.

No entanto, o próprio Tonino Mebarak disse a Jordi Martin que “a infidelidade de Piqué foi uma surpresa para Shakira”, dizendo que quando o ex-jogador de futebol iniciou seu relacionamento com Clara Chía, a cantora começou a receber versões de outras mulheres que estariam saindo com o pai de seus filhos, Milan e Sasha.

“No mês de junho do ano passado, muitas mulheres de Barcelona enviaram a Shakira informações sobre múltiplas infidelidades. Imagine a decepção dela. Uma vida interrompida, dois filhos preciosos. É assim que o mundo inteiro não vai se posicionar com ela”, contou ainda o paparazzi.

