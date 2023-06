A cláusula de separação entre Shakira e Gerard Piqué que respinga diretamente em Clara Chía

Eles vivem separados pelos mais de 7.500 quilômetros que separam Barcelona e Miami, mas a tensão entre Gerard Piqué e Shakira segue presente. Depois de anunciarem a sua separação, há um ano atrás, eles travaram uma batalha midiática que se espalhou para todos os setores - especialmente a música, já que a colombiana usou suas últimas canções para enviar mensagens diretas e indiretas ao pai de seus filhos.

Apesar das polêmicas envolvendo a separação das celebridades, ambos optaram por manter o silêncio sobre tudo relacionado às cláusulas do acordo que rege sua separação. Mesmo assim, a mídia espanhola conseguiu descobrir alguns acordos, não mais secretos

A última notícia divulgada é sobre uma cláusula que pode marcar o futuro amoroso do ex-jogador do Barcelona com a atual namorada, Clara Chía. Como se sabe, Shakira acrescentou uma disposição que “marca ou regula quem pode estar em casa e viver com os filhos”, conforme explicou o jornalista Pepe del Real no programa espanhol El Programa de Ana Rosa.

Desta forma, a cantora estaria protegendo seus filhos dos possíveis relacionamentos temporários de Gerard, para que Milan e Sasha, tenham uma vida o mais estável possível, apesar do rompimento dos pais. Além disso, Shakira conseguiria minimizar a relação de seus filhos com Clara Chía, a quem já condenou publicamente na música Bzrp Music Sessions, Vol. #53, que interpreta junto com Bizarrap, e na qual disse: “Ela tem o nome de uma boa pessoa, claramente não é o que parece”.

Apesar disso, a verdade é que a relação entre Gerard e Clara se consolida com o passar dos dias. A jovem estará presente no casamento do irmão do ex-jogador de futebol, Marc, que se casa com sua namorada de longa data, María Valls, neste sábado, 24 de junho.

