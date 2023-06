“Esse drama todo para continuar loira”: Virginia é criticada após alarde de mudança no visual

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca acabou frustrando fãs e seguidores na manhã desta quinta-feira, 22 de junho. Durante o dia de ontem, a dona da marca WePink ficou anunciando sobre uma grande transformação que faria no visual em seu cabeleireiro.

O resultado no entanto, acabou decepcionando alguns seguidres, que criaram grandes espectativas, já que Virginia anunciou durante toda a quarta-feira sobre o assunto enquanto estava no salão de beleza.

Finalmente, na manhã de hoje, a influenciadora postou em suas redes o vídeo do processo da mudança com o antes e depois, com a legenda: “Sem palavras p essa transformação… Ainda mais loiraaaaa!!!! Amei amei amei 🤩 gratidão @wnunnes autoestima no taaaalooooo 🤣 ê treeeeemmmmm!!!”.

Enquanto Zé Felipe comentou como a mulher estava “gata” na publicação, seguidores começaram a criticar a influenciadora: “Esse drama todo pra continuar sendo loira , isso não é transformação. Para de bobagem”, comentou um seguidor.

“Tá linda...mas depois de 58hs no salão estávamos esperando algo surpreendente”; Ficou o dia inteiro no salão, deixando o Brasil na expectativa de uma transformação radical, tipo um ruivo pra no final aparecer loira”; “Eu jurando que ela ia aparecer ruiva”; “Foi tanto mistério, pra mesma coisa” e “Esse mistério todo pra isso? Após viu ... ela gosta de monta um espetáculo”, foram alguns dos comentários na publicação da loira.

No entanto, Virginia pareceu gostar bastante do dia de salão e teve alguns apoiadores, como sua sogra, Poliana Rocha, que comentou: “Lindeza”, e seu amigo Lucas Guimarães que comentou: “Ô MULÉ BUNITA”.

