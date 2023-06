Heloisa Perissé agradece Ana Maria por conselho quando descobriu câncer: “foi muito importante”

Na manhã desta quinta-feira, 22 de junho, Ana Maria Braga recebeu a artista e amiga Heloisa Perissé no Mais Você. E, em uma conversa emocionante sobre câncer, doença que já atingiu ambas celebridades, Perissé relembrou de uma ligação que fez à Ana Maria.

Heloísa Perissé é a superação em pessoa. Continua linda, bem humorada, iluminada e divertidíssima! #maisvocê — Bárbara (@golittlecrazy) June 22, 2023

Ao contar sobre a doença que descobriu, em 2019, quando encontrou uma bolinha na boca e, ao fazer um exame descobrir que estava com carcinoma metastático e fazer um aviso para que as pessoas sempre fazerem check-up, a atriz relembrou que estava na garagem da casa dela quando ligou para a apresentadora para tirar dúvidas.

“Eu te agradeço por uma conversa que nós tivemos, porque foi muito importante”, inicia a atriz. “Eu me lembro antes das coisas acontecerem, você me dizendo ‘ative seus soldadinhos, cuide deles, convide eles para tratar de voce’. Dizendo que ‘cada célula nossa é um soldadinho’, para ‘botar eles pra luta’”.

“E depois disso eu via esses soldadinhos, sabe? Eu conversava com eles, agradecia eles”, continuou Heloisa. “E quando eu estava na mesa da radioterapia, eu disse: é hora de vocês descansarem. E isso me ajudou muito a fazer eles trabalharem para eu me curar”.

Ana Maria ficou emocionada com a fala de Perissé e respondeu: “Que bom que você conseguiu isso. A gente pode fazer toda a diferença se lutar e acreditar que nosso corpo está ao nosso serviço e quem manda é a mente. A guerra as vezes é difícil, mas estamos aí para ela. Para aprender, inclusive”, disse Ana Maria

A atriz concorda e conta que ao assistir a entrevista de Ana com Preta Gil, associou à peça dela que está em cartaz, A iluminada: “A minha peça fala muito sobre isso. ei quis qe as pessoas saissem felizes, alegres, mas que ao mesmo tempo refletissem sobre a importância da gente se colocar em frente às sombras das nossas vidas, ao invés da gente negar”.

@LoloPerisse é a superação encarnada. Continua linda, bem humorada, iluminada e divertidissima. Literalmente A Iluminada. #MaisVocê — Sidney Santos 🐻 🏳️‍🌈✊🏿 (@SidVirtu) June 22, 2023

A atriz se emocionou a falar sobre suas filhas: “Eu digo para as minhas filhas: configurou na vida de vocês, não varram para debaixo do tapete. Se configurou, Deus vai te dar tudo o que você precisa para passar por isso. É a dimensão da fé, vamo embora”.

Leia também: