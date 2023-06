“Piqué esteve com metade de Barcelona”: jogador teve outros casos enquanto estava com Shakira

O paparazzi espanhol Jordi Martin, que acompanha a vida pessoal de Shakira desde que ela se mudou para Barcelona para morar com Gerard Piqué, voltou a falar sobre as supostas infidelidades do ex-jogador de futebol, Gerard Piqué.

Em recente entrevista para o The Red Phone, de Jorge Viera, o jornalista falou sobre a vida amorosa do ex de Shakira.

Jordi Martin fala sobre as infidelidades de Piqué a Shakira

Jordi Martin garantiu que conhece os movimentos de Piqué há 13 anos. “Eu descobri o que Piqué fez em Barcelona. Em treze anos aprendi muitas coisas que Piqué fazia à noite”, contou.

“Barcelona é uma cidade muito compacta, muito pequena, e você descobre tudo. E Piqué, sério, acho que só a Colau, a prefeita, ficou para tagarelar sobre isso. Piqué esteve com metade do Barcelona. E eu pensei: ‘E isso, Shakira vai estar consciente ou não?’”, disse ele.

Segundo o paparazzi, a fama de playboy de Piqué era tamanha que um dia ele recebeu uma ligação de Tonino Mebarak, irmão de Shakira, para descobrir se eram verdade os boatos que falavam sobre Piqué.

“O Tonino me liga e fala: ‘Venha pra casa que quero falar com você. Quantas infidelidades minha irmã sofreu?’ E eu digo a ele: ‘Toni, você está me fazendo essa pergunta seriamente?’”, explicou Martin, sobre a ligação que recebeu do irmão de Shakira.

O paparazzi falou ainda sobre declarações do ex-jogador sobre a colombiana: “Pique é racista. É classista. Ele é xenófobo. Eu sei que ele teve comentários muito feios sobre ela [Shakira]. Eu sei porque pessoas muito próximas me disseram”, confessou o jornalista.

