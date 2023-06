Representante de Meghan quebra silêncio sobre rumores de contrato com a Dior

O porta-voz de Meghan Markle fez um comentário raro para esclarecer mais um boato online sobre o próximo passo da Duquesa de Sussex. Depois que o The Mail on Sunday noticiou que Meghan “pode estar prestes a assinar um acordo” para ser o rosto da casa de moda francesa Christian Dior, o representante do casal esclareceu o que realmente estava acontecendo ao The Telegraph. E para surpresa de muitos a resposta é: nada.

O porta-voz disse à agência britânica que a história não era verdadeira. Além disso, uma fonte da Dior disse ao The Telegraph que a reportagem do The Mail on Sunday sobre Meghan ser coroada uma nova “Duquesa da Dior” deixou a equipe da Dior em Paris, “perplexa sobre como a história surgiu”.

O site Women’s Wear Daily também informou que um porta-voz da Dior disse que os relatos de Meghan assinando com eles são infundados, e não houve negociações de contrato ou contato recente com ela.

Recentemente, uma proeminente socialite de Beverly Hills (portanto, não exatamente uma fonte interna) disse ao The Mail on Sunday que “há semanas há rumores de que [Meghan] está prestes a assinar um acordo com a Dior, o que colocou a fofoca em alta. Se ela fizer isso, ninguém vai se lembrar que seu pequeno podcast bobo foi cancelado após uma temporada”.

A socialite estava se referindo ao popular podcast do Spotify, Archetypes, de Meghan, que pode simplesmente mudar para outra plataforma e não foi cancelado tecnicamente. Embora a Archewell Audio e o Spotify de Meghan e Harry tenham encerrado o contrato, uma fonte disse à Variety quando a notícia foi divulgada de que o casal queria encontrar um novo lar para seus projetos, em vez de serem exclusivos do Spotify.

