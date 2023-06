Kate Middleton nos dá vibes da princesa Diana dos anos 80 com visual de bolinhas

Quando é hora de se vestir para um noivado real, Kate Middleton, 41, nunca se esquivou de canalizar sua falecida sogra, a princesa Diana. Quer ela esteja usando um colar verde-limão que pertenceu à princesa do povo ou usando um vestido azul royal da Catherine Walker que tem uma grande semelhança com uma roupa usada anteriormente pela ex-princesa de Gales, a princesa Kate e suas referências icônicas roubam os olhares todas as vezes.

No fim de semana passado, Kate Middleton participou do Garter Day ao lado de seu marido, o príncipe William, 40. Para a ocasião, a princesa real foi flagrada usando um vestido preto e branco de bolinhas desenhado por Alessandra Rich - e os admiradores reais não puderam deixar de obter grandes flashbacks de um visual passado que a princesa Diana usava na década de 1980.

Em junho de 1988, a princesa Diana usou um vestido de bolinhas semelhante ao Royal Ascot na Inglaterra. Ela complementou o visual com um colar de pérolas e brincos combinando. Ao contrário da princesa Kate (que usava um chapéu de aba preta), a falecida princesa de Gales completou um look com um chapéu de bolinhas preto e branco combinando, que apresentava uma fita preta amarrada em um laço.

Enquanto ainda estamos no assunto do chapéu, os fãs obcecados pela realeza devem ter notado que Kate Middleton também se inspirou na moda.

No final de semana Kate Middelton rendeu outra homenagem à Lady Di, ao utilizar os brincos de safira com diamantes que foram da princesa Diana, durante o Trooping the Color - a princesa de Gales usou os mesmos brincos no evento do ano passado também.

Quem não ama um retorno de moda real?

