Conheça os detalhes ocultos por trás da nova música de Shakira ‘Copa Vacía’

Shakira já confirmou a notícia que os seus fãs esperavam: a música e o clipe de “Copa Vacía” já tem data marcada para ser lançada!

Após semanas de especulações, vazamentos de trechos e expectativas criadas pela própria colombiana, o final deste mês é a data escolhida para mostrar esta ambiciosa produção musical, que, como sempre, vem carregada de muitas mensagens ocultas.

Tudo o que sabemos sobre o clipe e a letra de Copa Vacía, música de Shakira e Manuel Turizo

Sobre o que é a letra?

Segundo alguns meios de comunicação espanhol, a letra de Copa Vacía seria dedicada a Gerard Piqué e revelaria parte dos motivos que levaram à separação. A suposição foi reforçada após Shakira compartilhar um trecho em seu perfil do Instagram:

You want thingamabobs? I got twenty… pic.twitter.com/APrD8224pl — Shakira (@shakira) June 9, 2023

“Você está sempre ocupado com tantos negócios. Seria bom, meu amor, um pouco de lazer. Relaxe aqui no sofá e me dê sua atenção. O telefone toca, use sua mão comigo. Eu sei que você é gostoso, mas eu sou muito mais gostosa”, diz trecho traduzido em português, da letra em espanhol divulgada por Shakira.

“Estou com sede de você há algum tempo e não sei por quê. Fico a querer mais, a querer beber, de copo vazio”, diz outro trecho, revelado por Turizo.

O que significa Shakira vestida de sereia e com o cabelo rosa?

Segundo as teorias das redes sociais, a nova estética de Shakira como sereia poderia representar aquela evolução de sua personagem loba com a qual ela se identificava há muito tempo.

Te queda bien el cabello rosado Shakira https://t.co/Z1lqEktFCN — Sonia ♥ (@SoniaInk) November 18, 2016

As sereias são símbolos de feminilidade, misticismo e forte apelo sexual. Da mesma forma, são criaturas mitológicas que foram consideradas seres dispostos a bajular os homens com sua voz para fazê-los naufragar.

Por outro lado, o cabelo rosa seria uma referência ao videoclipe de “Chantagem”, que gravou com Maluma e no qual usava um look parecido. Este trabalho teria desencadeado uma cena de ciúmes por parte de Piqué em relação a ela.

Shakira trancada e amarrada

Na imagem, Shakira aparece como uma linda sereia, mas amarrada, e muitos interpretaram isso como ela se sentia em seu relacionamento com Piqué, “presa”, mas finalmente se libertou; assim como o aquário que vazou, ela é tirada de sua zona de conforto, perdendo a estabilidade de sua família e agora morando em Miami.

Quando será lançada a canção Copa Vacia?

Hicimos una película 🎥🧜‍♀️ @ManuelTurizoMTZ “COPA VACIA” llega este 29 DE JUNIO 8:00 PM EST https://t.co/mN5SzF9WeJ pic.twitter.com/ywqocpuF3u — Shakira (@shakira) June 19, 2023

A famosa compartilhou uma imagem na qual você pode ver as diferentes programações de seu próximo sucesso musical, que chegará nas plataformas digitais em 29 de junho.

