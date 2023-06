Novo pretendente? Esse foi o músico que comentou foto de Shakira: “A verdadeira sereia”

As confissões de Shakira sobre todos os sacrifícios que ela fez para manter Gerard Piqué feliz ainda é motivo de comentários e de críticas, no entanto, um novo detalhe sobre o anúncio do seu novo single ‘Copa Vacía’ causou comentários entre os fãs que torcem para a cantora encontrar um novo pretendente.

Assim que a colombiana de 46 anos postou a imagem em que ela aparece vestida de sereia, o que mais curiosidade é que Julián, irmão de Manuel Turizo, com quem ela gravou a música, a elogiou publicamente, causando burburinho na rede.

O jovem, que também é músico, escreveu “La verdadera sirena” (a verdadeira sereia), e muitos insinuaram que ele queria algo a mais com a cantora.

‘Copa Vacía’ de Shakira despertó el morbo: ¿le salió un pretendiente inesperado a la cantante? Foto: Instagram @shakira

Apesar de muitos pretendentes, como Lewis Hamilton, ninguém esperava que o irmão mais velho de Manuel Turizo fosse um possível pretende à conquistar o coração de Shakira.

‘Copa Vacía’ de Shakira despertó el morbo: ¿le salió un pretendiente inesperado a la cantante? Foto: Instagram @julianturizo

Por isso, houve alvoroço nas redes e surgiu a preocupação de que o “copo vazio” da cantora já poderia estar cheio de muitos brindes, encontros e outras atenções deste destacado músico de apenas 26 anos.

Isso também acendeu os alarme entre os seguidores, pois é um rapaz jovem, bonito, talentoso e que compartilha o mesmo gosto que ela pela música.

No entanto, tudo não passa de rumores que seus fãs geraram nas redes após o inesperado comentário que surgiu e destacou-se entre o milhão de reações à sua publicação.

