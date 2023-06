Passeio de barco em família: Georgina Rodríguez compartilha momento de lazer com Cristiano Ronaldo e filhos

Georgina Rodríguez compartilhou em suas redes um momento intimista ao lado do parceiro, o craque Cristiano Ronaldo, e com os filhos em passeio de barco. O registro, publicado nesta quinta-feira (22), gerou diversos comentários por meio dos seguidores da modelo, de 29 anos de idade.

Apenas com uma legenda “Amor”, acompanhada de emoji de coração, a modelo mostrou aos internautas um carrossel de fotos em que é possível ver toda sua família aproveitando a vida privilegiada do mar. Houve até momentos de mergulhos e saltos durante o período de descanso sob as águas.

Na seção de comentários, os fãs da dupla registraram diversas mensagens de carinho. Um internauta apontou que o descanso da família foi “merecido”. Outros usuários da rede social ainda orientaram a dupla a aproveitar o máximo possível.

Cristiano Ronaldo é flagrado em momento contagiante de recepção com os filhos

Um vídeo publicado no perfil da modelo no Instagram, nesta quarta-feira (21), viralizou na rede social. Georgina Rodríguez compartilhou um registro no qual seu parceiro, o craque Cristiano Ronaldo, surge recepcionando a chegada de suas crianças no quintal.

A postagem recebeu diversas mensagens de carinho por meio dos fãs da dupla, haja vista a forma carinhosa com a qual Cristiano Ronaldo foi flagrado tratando as crianças.

“Também quero ser filha do CR7″, brincou uma seguidora do casal no Instagram. Confira alguns comentários dos internautas:

Além de ser o melhor, ainda é um ótimo pai

“A forma como não pisam na grama quando correm… doces bebês.”

“Que amor de família. Como é possível não gostarem desta família rodeada de amor?”

“Cristiano Ronaldo é o melhor pai para os seus filhos.”

“Amo esta família, que sejam sempre abençoados.”

Confira o momento de carinho compartilhado pela família: