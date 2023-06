Georgina Rodríguez agita web com momento carinhoso de Cristiano Ronaldo com os filhos: ‘Também quero ser filha do CR7’ (Reprodução/Instagram @georginagio)

Georgina Rodríguez compartilhou um momento especial com seus quase 50 milhões de seguidores no Instagram, nesta quarta-feira (21). A modelo, de 29 anos de idade, publicou um vídeo no qual seu parceiro, o craque Cristiano Ronaldo, surge recepcionando a chegada de suas crianças no quintal.

Após sua publicação, o registro viralizou em seu perfil e recebeu diversas mensagens de carinho por meio dos fãs da dupla. “Também quero ser filha do CR7″, brincou uma seguidora do casal no Instagram. Confira alguns comentários dos internautas:

“Além de ser o melhor, ainda é um ótimo pai.”

“A forma como não pisam na grama quando correm… doces bebês.”

“Que amor de família. Como é possível não gostarem desta família rodeada de amor?”

“Cristiano Ronaldo é o melhor pai para os seus filhos.”

“Amo esta família, que sejam sempre abençoados.”

Assista ao vídeo:

Cristianinho, 13, é o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, que nasceu por meio de uma barriga de aluguel, bem como os gêmeos Eva e Mateo, ambos de seis anos de idade. Fruto do relacionamento com a modelo de 29 anos, Alana, de cinco, e Bella, de um, também compõem a família.

Celebração de aniversário

Dentro do habitual, Georgina Rodríguez movimentou suas redes na manhã desta terça-feira (20), prestando homenagem a Cristianinho, que completou 13 anos de idade no dia 17 de junho. Nas fotos, é possível ver que aproveitaram bem alguns momentos em família em parque aquático, kart e com muitas guloseimas.

Nos momentos de celebração, Cristiano surge acompanhado dos amigos, do irmão mais novo e da sua mãe, Georgina Rodríguez. Na legenda da publicação, a modelo registrou: “Estou tão orgulhosa do homem que você está se tornando. Você me faz sentir a mãe mais sortuda do mundo. Nós te amamos”

Confira as fotos: