Em carrossel de fotos, Georgina Rodríguez homenageia Cristianinho: ‘Estou orgulhosa do homem que você está se tornando’

Dias após Cristianinho ter completado seus 13 anos de vida, Georgina Rodríguez compartilhou alguns registros por meio de suas redes sociais, na manhã desta terça-feira (20), prestando homenagem ao menino. Nos registros, é possível ver que aproveitaram bem alguns momentos em família em parque aquático, kart e com muitas guloseimas.

Nos momentos de celebração, Cristiano surge acompanhado dos amigos, do irmão mais novo e da sua mãe, Georgina Rodríguez. Na legenda da imagem, a modelo escreveu: “Estou tão orgulhosa do homem que você está se tornando. Você me faz sentir a mãe mais sortuda do mundo. Nós te amamos”

Confira o carrossel de fotos passando para o lado:

Já no dia 16 de junho, que antecede o aniversário de Cristianinho, Georgina também comemorou com as crianças.

Cristianinho é o filho mais velho de Cristiano Ronaldo, que nasceu por meio de uma barriga de aluguel, bem como os gêmeos Eva e Mateo, ambos de seis anos de idade. Fruto do relacionamento com a modelo de 29 anos, Alana, de cinco, e Bella, de um, também compõem a família.

Leia mais:

Georgina Rodríguez estampa capa de revista na Arábia Saudita

A modelo e influencer já mostrou diversas vezes o seu impacto no ramo da moda. A cada registro, Georgina Rodríguez surpreende os seguidores em suas redes sociais. A modelo, de 29 anos de idade, posou para a capa da BAZAAR da Arábia Saudita com diversas composições e compartilhou com seus seguidores em seu Instagram, na tarde desta segunda-feira (12).

Em um apanhado de fotos com seus destaques para a capa da revista, Georgina Rodríguez revela um ensaio com diversas composições deslumbrantes. O primeiro registro é apenas do rosto da modelo, que apresenta um olhar penetrante.

Nas outras imagens, a parceira de Cristiano Ronaldo é vista com um penteado ousado e com diversos vestidos diferentes. Ao compartilhar as fotos, a famosa deu espaço nos comentários para seus fãs, que apresentaram discursos com diversas mensagens de carinho e elogios.

“Belíssima”, “Perfeita”, “Absolutamente deslumbrante”, “Divina” e “Lindíssima” foram apenas alguns dos adjetivos atribuídos à modelo. “Não sei qual das fotos eu gosto mais”, comentou uma fã. “De outro mundo”, deixou outro usuário da rede social.