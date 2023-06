‘O namorado mau’: Paulo Betti relembra momentos únicos em Mulheres de Areia

No ar em Amor Perfeito, como o prefeito Ancelmo Evaristo, o ator Paulo Betti também pode ser visto na reprise de Mulheres de Areia, novela que vai ocupar o espaço de Chocolate com Pimenta, a partir da próxima segunda-feira (26), no Edição Especial, nas tardes da TV Globo. Na trama, ele vive Wanderlei, o “namorado mau” de Raquel (Gloria Pires).

“Tínhamos conversas nos bastidores e, eu lembro, das gravações com o Guilherme Fontes e com a Gloria Pires, onde eu falava que eu era o namorado mau da gêmea má”, brincou o veterano.

Paulo Betti é amante da ácida Raquel, a gêmea má, que está interessada apenas no dinheiro do empresário Marcos Assunção (Guilherme Fontes). Ao longo dos capítulos, Wanderlei aparece ao lado da vilã e se mostra ainda mais cruel. Tudo fica ainda pior quando ele é descoberto por Tonho da Lua (Marcos Fontes).

Mulheres de Areia: Guilherme Fontes e Gloria Pires, vivem Marcos e Ruth na novela (Divulgação/Globo)

Em Mulheres de Areia, Wanderlei também se une a personagem má de Gloria Pires para se vingar. Na trama, eles decidem dar um golpe na família Assunção, além de se fantasiar de assombração para assustar da Lua.

Com o retorno de Mulheres de Areia, Paulo Betti não esconde que está ansioso: “Eu não quero ter um ataque cardíaco ao ver a passagem do tempo. A expectativa é de que o trabalho esteja bem-feito, que eu tenha feito bem o personagem naquela época, a passagem do tempo, inevitavelmente, será visível”.

Mulheres de Areia: Gloria Pires vestida como Raquel, protagonista da novela (Divulgação/Globo)

Mas, nem tudo são flores para o personagem de Paulo Betti, que tem um final trágico: “Eu fiquei muito preocupado quando soube desse destino do personagem porque, naquela época, as revistas às vezes publicavam as matérias como se fosse sobre a gente”, lembrou o veterano.

Exibida pela primeira vez em 1973, na TV Tupi, Mulheres de Areia é um remake lançado na TV Globo em 1993 e reexibido em 1996, 2011, e também em 2015 no Canal Viva. Além de Paulo Betti e Gloria Pires, o elenco de Mulheres de Areia é estrelado por Susana Vieira, Humberto Martins, Andrea Beltrão, Nicette Bruno e muitos outros famosos.

