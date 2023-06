Chocolate com Pimenta: Este será o final surpreendente de Lili e doutor Paulo

Chocolate com Pimenta: Lili terá final feliz com doutor Paulo, mas precisa casar fora de Ventura (Reprodução/Globo)

Chocolate com Pimenta não vai chegar ao fim apenas para o elenco principal da novela da TV Globo. Lili (Maria Maya) e doutor Paulo (Guilherme Piva) terão um final feliz inesperado por parte de quem acompanha a trama de Walcyr Carrasco.

Nos últimos capítulos, a personagem finalmente decide abrir o seu coração e declarar todo o seu amor pelo médico, que fez parte da história de muitos outros cidadãos de Ventura, cidade fictícia do folhetim, que está sendo reprisado na Edição Especial.

Ele fica em choque, mas ela consegue contornar a situação: “Eu não devia te perdoar e nem falar com você. Se fez de pura, disse que nunca tinha beijado e, no entanto, já tinha rodado pela cidade toda”, reage Paulo, diante das falas de Lili, que pede desculpas por seus atos: “”Mas eu não fiz por mal. O senhor veio de fora, eu queria que me respeitasse. Já que aqui eu era muito falada”, justifica a assistente.

Nos últimos capítulos da novela Chocolate com Pimenta, Lili ainda alega que aprendeu a reconhecer as qualidades do amado e que está sentindo bastante falta dele. Neste momento, o doutor acaba se rendendo aos encantos dela: “Eu também sinto muita falta de você, Lili. Quer voltar a trabalhar comigo no consultório?”, diz o profissional da saúde.

A cena termina com os dois fazendo as pazes e se rendendo a uma nova história de amor: “Não. Eu quero casar com o senhor”, diz ela, surpreendendo Paulo, que faz o mesmo, mas dá uma chamada de atenção antes: “Acha que fica bem a mulher pedir o homem em casamento, Lili?”, reage o médico.

Vale destacar que mesmo depois do pedido de casamento, Lili e doutor Paulo seguem brigando em Chocolate com Pimenta: ”Se eu não pedisse, o senhor não se decidiria nunca. Diga. Casa ou não casa?”, pressiona ela, Já o personagem de Guilherme Piva diz que só casa na surdina: “Caso. Mas vamos casar na surdina, em outra cidade. Senão na hora que o padre perguntar se alguém sabe de alguma coisa contra, a igreja inteira vai se levantar”.

