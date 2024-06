Papa Francisco volta a usar termo homofóbico em reunião com bispos

A agência Ansa revelou que o Papa Francisco voltou a utilizar uma expressão homofóbica ao se referir à comunidade LGBTQIA+. Segundo uma reportagem publicada pelo G1, a agência italiana afirmou que o pontífice utilizou novamente o termo “frociaggine”, uma palavra vulgar em italiano que pode ser traduzida como “bichice” ou “viadagem”.

ANÚNCIO

Conforme a publicação, Francisco já havia utilizado o termo anteriormente e chegou até a se desculpar pela colocação. No entanto, ele teria voltado a repetir a palavra durante uma reunião com bispos romanos. Segundo a reportagem, o Papa também teria sido a favor da ideia de que jovens com “tendências homossexuais não recebam permissão para entrar em seminários”.

A segunda vez em menos de um mês

Segundo a reportagem, no final de maio o Papa teria orientado bispos italianos a não aceitarem padres abertamente gays. Na ocasião, ele teria afirmado que “já existe viadagem demais nos seminários”.

A fala em questão acabou vazando na imprensa italiana, levando o pontífice a fazer um pedido de desculpas formal, no qual o porta-voz do Vaticano afirmou que ele nunca teve a intenção de ofender ou de se expressar com termos abertamente homofóbicos.

Na última terça-feira, após o suposto novo uso do termo, o Vaticano emitiu um novo comunicado afirmando que o Papa reforça a necessidade “de receber pessoas homossexuais na igreja e de ter cautela em relação a elas se tornarem seminaristas”.

Vale lembrar, que o Papa Francisco chegou a fazer diversas aberturas à comunidade LGBTQIA+ ao longo de seu papado, chegando a permitir que padres abençoassem casais do mesmo sexo. A ele foi atribuída a frase: “Se uma pessoa é gay e busca a Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgar?”.