Homem afirma que foi dopado e estuprado pela ex-namorada

Um homem de 37 anos decidiu denunciar a ex-namorada pelo crime de estupro. Segundo relato da vítima, a mulher o teria dopado e estuprado com um vibrador, em seguida o crime teria sido gravado e o vídeo do ato publicado nas redes sociais. Conforme o G1, o caso aconteceu em Muriaé, região da Zona da Mata mineira, no dia 7 de junho.

Em seu relato, o homem revela que o relacionamento entre ele e a mulher chegou ao fim no último mês, depois que alguns comportamentos agressivos e abusivos por parte dela o deixaram em alerta.

Apesar do término, ele também revelou que os dois acabaram se encontrando no dia 05 de junho e, na ocasião, ingeriram bebida alcóolicas. Segundo relato ele acredita ter sido dopado pela ex-companheira, que aproveitou a situação para inserir um vibrador em seu ânus, filmar o ato e publicar nas redes sociais. Conforme a polícia, o vídeo comprova que o homem aparentava estar sonolento.

Ameaça posterior

Conforme informações disponibilizadas na publicação, o homem conta que após o ato e a exposição do vídeo ainda foi ameaçado pela ex-namorada. Ela afirmou que faria uma denúncia de falsa agressão caso ele insistisse em denunciá-la pelo estupro.

Apesar da ameaça da mulher, o homem seguiu com a denúncia e o caso agora é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais. Até o momento, a corporação confirmou que foi instaurado um inquérito policial para apurar os fatos, mas por conta da natureza do crime o processo correrá em sigilo. Por conta disso, até o presente momento, não foram divulgadas novas informações ou qualquer tipo de atualização sobre o caso em questão.

A mulher suspeita de ter realizado o ato segue sendo investigada, mas não chegou a ser presa.