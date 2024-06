Brigadeirão envenenado: ex-namorado de cigana tentou vender carro de empresário morto

Novas informações sobre o caso do brigadeirão envenenado foram divulgadas após uma testemunha revelar que Victor Ernesto de Souza Chaffi tentou vender o carro e as duas pistolas de Luiz Marcelo Ormond. Conforme publicado pela CBN, Victor é ex-namorado da cigana Suyany, principal suspeita de ser a mandante do crime.

Conforme a publicação, as armas foram localizadas pela Polícia Civil em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Para localizar as pistolas, o depoimento de Giovani Tavares, funcionário de um depósito de gás no município, foi crucial. Segundo ele, as armas foram compradas por seu sobrinho, que não sabia que os itens estavam ligados com um possível assassinato.

Segundo a publicação, a entrega das armas, uma pistola 9mm e uma calibre 38, foi mediada por Giovani, que também prestou depoimento após a quebra de sigilo telefônico do ex-namorado da cigana. Ele revelou que o sobrinho deixou as duas pistolas em uma rua do bairro Parque Eldorado 2, por medo de ser preso. As armas foram retiradas de um cofre localizado no apartamento do empresário.

Ao que tudo indica, o ex-namorado de Suyany tentou vender o carro do empresário por R$40 mil, enquanto as duas pistolas foram ofertadas pelo valor de R$14 mil.

Dívida de mais de R$600 mil

Segundo a publicação, os itens como as armas, carro, celulares, computador e cartão de crédito do empresário foram levados por Júlia Cathermol, namorada de Luiz Ormond e suspeita de ter oferecido o brigadeirão envenenado a ele.

As investigações revelaram que ela teria utilizado os objetos como forma de pagar parte de sua dívida com Suyany, que chegava aos R$600 mil. O valor era referente a uma série de “trabalhos espirituais” feitos pela cigana. Até o momento, acredita-se que Júlia tenha cometido o crime para pagar sua dívida com a cigana.