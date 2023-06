Além do posto de Patrícia Poeta: Fãs sugerem outros programas para Regina Volpato

Além do Encontro, fãs dizem que Regina Volpato pode ir para o Saia Justa ou o extinto Vem pra Cá, do SBT (Reprodução/Instagram)

Desde que deixou o Mulheres e a TV Gazeta, Regina Volpato continua sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, onde fãs da apresentadora fazem campanhas por novas contratações e dão dicas para onde ela deve ir.

Desta vez, além do apelo para levar a famosa para o Encontro, na TV Globo, os seguidores afirmam que Regina seria uma excelente contratação para qualquer estilo de programa de variedades, seja na emissora carioca ou no SBT, onde ela já trabalhou.

eu quero a Regina Volpato no comando da minha vida https://t.co/ynL3h8GYvM — luiza duso (@DusoIsALoser) June 21, 2023

Na manhã desta quarta-feira (21), alguns perfis deram como sugestão o renascimento do Vem Pra Cá, programa de variedades que foi apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT: “Vem Pra Cá com Regina Volpato, Otaviano Costa e Tiago Abravanel, das 9h30 às 11h30″, escreveu uma pessoa, que sugeriu ainda Carla Vilhena no SBT Brasil, das 19h45 às 21h.

LEIA TAMBÉM: Emocionada, Simony chora ao receber o exame que verifica células cancerígenas

Outro perfil disse que Regina Volpato também poderia deixar a TV aberta e seguir para um canal fechado e indicou o GNT, onde ela poderia ser um reforço no sofá do Saia Justa: “GNT, A Regina Volpato está disponível e ela é a cara do Saia Justa. Seria uma linda sucessão: Waldvogel, Astrid Fontenelle [atual comandante] e Volpato”.

A minha timeline é uma mistura de: notícias gerais (tento ser um jornalistão de vez em quando) + demissão da Regina Volpato + Gente louca por TV + novelas e séries + baixaria. — Léo Azzali (@LeoAzzali) June 21, 2023

Regina Volpato no lugar de Patrícia Poeta

Mas, mesmo com as sugestões para outros projetos, o nome de Regina Volpato segue em alta para assumir o Encontro, que atualmente é comandado por Patrícia Poeta.

No Twitter, um fã destacou que depois de dois dias o nome da apresentadora se destacar no Twitter, ela mostrou ser “maior que a TV Gazeta” e que ela tem um “índice de rejeição baixo com o público”. Vale saber se a Globo também pensa desta maneira.

MEODEOLS!!! ENCONTRO COM REGINA VOLPATO DEPOIS MEU SONHOOOOO!!!!!! 😍😍😍😍 https://t.co/Xm0jASTzCA — Neilrônico🏳️‍🌈🌽 (@Neilronico) June 21, 2023

Um outro disse que assistir ao Encontro com Regina Volpato seria o seu sonho. Já um terceiro relatou que a ex-apresentadora do Mulheres, na TV Gazeta, tem “naipe de Rede Globo de televisão” e é muito elegante e competente para assumir o matinal diário na emissora.

LEIA TAMBÉM: Medo da morte: Preta Gil explica o “instinto de sobrevivência” que a fez se separar do marido devido ao câncer