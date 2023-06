Abandono e renúncia: Graça busca o perdão de Aninha em Chocolate com Pimenta

Chocolate com Pimenta: Antes de morrer, Graça (Nívea Stelmann) pede perdão para Ana Francisca (Mariana Ximenes) (Divulgação/Globo)

Quem acompanha a reta final de Chocolate com Pimenta sabe que Graça (Nívea Stelmann) está à beira da morte e, antes do parto complicado, a vilã começa a receber muitas visitas, incluindo de Ana Francisca (Mariana Ximenes), com quem terá uma séria e definitiva conversa.

Nos próximos capítulos da novela da tarde, a irmã de Celina (Samara Felippo) acabará conversando muito com a protagonista e assumirá que fez muitas maldades com ela. Na cena comovente, a jovem está na cama e recebe a visita de Aninha, que senta ao lado dela e começa a ouvir.

Em "Chocolate com Pimenta", Graça (Nívea Stelmann) morre após o parto (Reprodução/Globo)

“Nunca fui sua amiga. Sempre fui amiga da Olga (Priscila Fantin). Desde que fiquei de cama, ela não veio nem me visitar”, releva Graça, que acaba deixando Ana Francisca bastante surpresa e sentimental.

LEIA TAMBÉM: ‘Vem tomar Todynho’: Além da Globo, Jojo comanda ‘pegação’ em novo reality show

Ainda na cena de Chocolate com Pimenta, Aninha se emociona, pois sabe que a vilã vai morrer em breve e lamenta que ela tenha sido abandonada por sua melhor amiga. No entanto, a protagonista da novela mente e diz que Olga gosta muito dela, mas deve estar ocupada com muitas coisas e logo vai fazer uma visita.

Entenda o motivo de Ana Francisca visitar a irmã de Celina

A visita inesperada da personagem principal da novela de Walcyr Carrasco será uma surpresa para Graça, que terá um parto parto de risco e leva a personagem à morte. No entanto, Aninha fará o sacrifício por causa de sua amiga e também pelo pai dela, que já perdeu a esposa, no começo da novela da Globo.

Chocolate com Pimenta: Margot (Rosamaria Murtinho) cuida de Graça (Nívea Stelmann) até sua morte (Gianne Carvalho/Globo)

“Eu soube pelo seu pai que a Graça não está bem”, diz a personagem de Mariana Ximenes para Celina, que responde que neste momento a irmã está melhor. Ao chegar no quarto, Aninha diz que levou bombons da fábrica, tentando ser cordial e também melhorar o dia dela: “Eu mesma fiz, agora estou cuidando da cozinha da fábrica”, diz a mocinha.

Além da gravidez e das lamentações, Aninha revela para Graça que muitos funcionários deixaram a empresa e acabou sendo ela a tomar conta da cozinha: “Experimente, eu sei que vai gostar”, pede Ana Francisca.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Zezé Di Camargo e Luciano mudam o destino de Dália