Chocolate com Pimenta: Avó de Ana Francisca tem destino definido na novela

Dona Carmem (Laura Cardoso), conhecida por ser a avó de Ana Francisca (Mariana Ximenes), protagonista da novela Chocolate com Pimenta, teve uma história muito leve ao longo dos capítulos da trama de Walcyr Carrasco, mas também precisou enfrentar alguns problemas ao lado da família.

Mas, seguindo o roteiro original da novela da Globo, que está em sua reta final, a matriarca não vai morrer, seguindo lúcida e muito sábia até o último capítulo. Dona Carmem também verá que seus parentes seguem felizes e construindo uma vida ao lado de seus amores.

Ana Francisca, por exemplo, se casa com Danilo (Murilo Benício), depois de muitos altos e baixos ao longo de Chocolate com Pimenta e também será mãe de novo. Desta vez, ela vai parir uma menina, que vai receber o nome da avó, como uma bela homenagem.

Ao perder a fábrica de chocolate, Ana Francisca (Mariana Ximenes) reúne toda a família em Chocolate com Pimenta (Gianne Carvalho/Globo)

O sentimento de missão cumprida também se dará com o destino do filho Margarido (Osmar Prado), que acaba se casando com Dona Mocinha (Denise Del Vecchio) e vira madrasta de Márcia (Drica Moraes), que também se casa com Timóteo (Marcello Novaes) e vira mãe de duas crianças.

Por fim, Dália (Carla Daniel) também deixará dona Carmem em paz. Depois de muito procurar um marido, ela vai dar a volta por cima e encontrará também o homem que ela sempre sonhou e ficará rica, já que vira esposa de Conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro).

Chocolate com Pimenta: Dona Carmem (Laura Cardoso) não deixa a neta sozinha (Reprodução/Globo)

Na novela da Globo, a personagem de Laura Cardoso entrega suas alianças para a caipira usar no casamento. Mostrando que aprova o matrimônio dela com o ex-marido de Celina (Samara Felippo). Dália ainda recebe o apelido de “cabritona”.

Sucesso nas tardes da Globo, a novela Chocolate com Pimenta será exibida até o mês de junho. No ar na Edição Especial, a trama de época será substituída por Mulheres de Areia, clássico que volta no dia 26 deste mês.

