Patrícia Poeta em Campina Grande; veja o que a famosa foi fazer no destino

Patrícia Poeta mudou de destino neste fim de semana. Vivendo na ponte Rio-São Paulo, a apresentadora do Encontro pegou o avião e viajou para o Nordeste, onde aproveitou o primeiro fim de semana junino.

O destino escolhido pela famosa foi Campina Grande, na Paraíba. Por lá, ela dançou e tirou fotos com muitos fãs, além de comer alguns pratos típicos, mas também trabalhou muito, afinal, a viagem foi para fazer uma reportagem para o matinal da TV Globo.

Bastidores das gravações do Encontro com Patrícia Poeta na festa junina de Campina Grande, na Paraíba (Reprodução/Instagram)

Quem acompanhar o Encontro desta semana vai conseguir ver o que Patrícia Poeta aprontou na festa junina de Campina Grande, que acontece no Parque do Povo, local que ficou conhecido como o “maior São João do mundo” e também onde Patrícia entrevistou famosos e também anônimos.

Na Paraíba, Patrícia também mostrou que festa junina pode ser palco para looks diversos. Em fotos divulgadas em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora da TV Globo aparece de laço lisas na cabeça, camiseta branca e uma saia jeans. Em outro momento, ela também usa uma saia rodada amarela, típica da celebração.

Patrícia Poeta na festa junina de Campina Grande, na Paraíba (Reprodução/@patriciapoeta)

Jade Picon fala sobre Travessia no Encontro

Na última semana, Jade Picon foi ao Encontro e falou sobre sua personagem em Travessia, sua primeira novela na vida. Ao vivo, a influenciadora digital disse que sofreu com as críticas que recebeu, mas também que cresceu ao longo da trama de Gloria Peres.

Ao falar com Patrícia Poeta, Tati Machado e Manoel Soares, Jade afirmou que ainda está aprendendo sobre como é trabalhar na televisão e, por isso, não ficou pensando muito nas críticas pesadas e focou nas construtivas: “A novela me ensinou a fazer do limão uma limonada com uma crítica”, começou ela.

Jade Picon vai ao Encontro e ensina Patrícia Poeta como fazer mousse fitness (Reprodução/Globo)

“Vão te criticar e podem estar certos. Podem ter razão. Você não é perfeito, não tá acertando em tudo. Tem coisa que a pessoa só quer destilar ódio e tem coisa que a pessoa só quer destilar ódio e tem coisa que você lê e putz. É sobre ter esse filtro”, contou Jade Picon, que também esteve no BBB.

Jade Picon também disse que nunca pensou em desistir de trabalhar em Travessia: “Não tenho vergonha nenhuma de mostrar que tudo na vida é um processo, Aprendi a fazer uma coisa na frente de 40 milhões de pessoas. Eu não ia deixar isso me impedir de viver um sonho tão grande”, declarou a famosa.

