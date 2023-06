Mulheres de Areia: Gloria Pires fez fortes exigências para viver Ruth e Raquel

Prevista para retornar à grade de programação da Globo em 26 de junho, a novela Mulheres de Areia foi um grande sucesso do início dos anos 1990 e guarda muitos segredos dos bastidores, sendo que alguns deles são sobre Gloria Pires, protagonista da trama.

Para quem não lembra ou não sabe, a intérprete das irmãs gêmeas Ruth e Raquel, que disputam o mesmo homem, o empresário Marcos Assunção (Guilherme Fontes), quase gravou o começo da produção grávida, mas segundo ela, a emissora optou em esperar.

Mulheres de Areia: Guilherme Fontes e Gloria Pires, vivem Marcos e Ruth na novela (Divulgação/Globo)

“Eu terminei ‘O dono do mundo’ (1991) grávida, mas o Carlos Manga [diretor de Mulheres de Areia] me fez o convite para fazer a novela, Aí eu falei que estava grávida e perguntei como iria ser e ele me disse que iriam esperar”, revelou Gloria Pires ao conversar com a colunista Patrícia Kogut, de O Globo.

Com o nascimento da filha da veterana da Globo as gravações da novela poderiam começar, mas a famosa fez uma importante exigência. Segundo ela, eram necessárias pausas para amamentar a pequena Antônia Morais: “Eu queria amamentar e foram sete meses. Eu parava a gravação para fazer isso. Era o meu direito. Eu tinha uma criança e queria fazer esse trabalho, mas não iria deixar de amamentar a minha filha”, revelou Gloria Pires.

Mulheres de Areia: Gloria Pires vestida como Raquel, protagonista da novela (Divulgação/Globo)

Durante a entrevista, a protagonista de Mulheres de Areia também lembrou que precisava levar muita coisa para fazer as filmagens de algumas cenas fora dos estúdios da Globo: “Durante uma viagem para uma cidade que ficava a três horas e meia do Rio de Janeiro a gente fazia uma pequena mudança, que incluía berço, banheira, mosquiteiro. Entrávamos num carro com um calhamaço de texto e seguíamos três horas e meia para Tarituba”, disse ela.

Depois de trinta anos, Mulheres de Areia será exibida na Edição Especial, no lugar de Chocolate com Pimenta. Além de Gloria Pires, a trama conta com Susana Vieira, Humberto Martins, Eduardo Moscovis e Marcos Frota, entre outros nomes conhecidos.

