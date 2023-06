‘Totalmente dedicado a ela’: revela Arthur Aguiar sobre relacionamento com a filha

Em participação no podcast “Bagaceira Chique”, o ator, e campeão do BBB22, Arthur Aguiar, revelou detalhes sobre sua carreira e vida pessoal. O episódio, que foi ao ar na quinta-feira, 1º de junho, também trouxe revelações sobre o relacionamento entre Arthur e sua filha, Sophia, fruto com casamento com a influenciadora e coach Maíra Cardi.

Conforme publicado pelo Terra, Arthur dedicou parte do tempo de sua participação para esclarecer uma das principais dúvidas dos fãs: como a pequena Sophia reagiu a separação entre ele e Maíra, que aconteceu em outubro de 2022.

Para começar, ele revelou que o desejo de ser pai veio desde antes do desejo de formar uma família: “Eu tinha certeza que ia ser uma menina, é o xodó do pai”.

E apesar da filha ainda muito nova viver um momento complicado, a separação dos pais, ele afirma que Sophia está aprendendo a lidar com a situação: ”Essa semana ela está indo lá para casa, estamos alternando agora que nos separamos. Hoje (dia da gravação) é segunda e ela vai na quarta, então já estou aqui ansioso. Ela entende que agora tem a casa do papai e da mamãe”, conta.

Atenção total e preocupação com o bem-estar da filha

Seguindo com as respostas, Arthur revelou detalhes de seu “estilo de paternidade”, e contou que na primeira vez que a filha foi visitar sua nova casa, foi recebida com flores e muita festa. Mas quando o assunto é a chegada a adolescência, ele revela ficar preocupado.

“Não me preocupo com a roupa dela, mas fico preocupado com os ambientes que ela vai frequentar, com as coisas que vai acabar experimentando. Mas ela tem algo que eu não tinha. Eu e a Maíra conversamos abertamente com ela, dentro do que é adequado com sua idade. Me preocupo em saber o que vamos construir com ela para prepará-la para o universo mais maduro”.

Leia também: Filha de Maíra Cardi não perdoa a mãe: ‘Quando você era nova e magra’

Sobre a relação com a filha após a separação, Arthur revela: “Tem que lembrar que ela nasceu em um momento em que estávamos bem e ela é a materialização de uma memória boa. Temos que olhar para ela e lembrar que ela é a realização de um sonho em um momento bom”.

“As pessoas perguntam sobre a dinâmica, e é óbvio que eu quero ver minha filha mais vezes, mas ela tem uma rotina e a gente tem que lidar com isso e pensar no melhor para ela. Existiu uma separação, existe uma consequência”.

Revela o ator quando questionado sobre como lida com a questão referente a guarda da pequena. Em seu Instagram, ele aproveitou para compartilhar momentos de diversão com Sophia.