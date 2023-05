Influenciadora afirma que Arthur Aguiar a procurou para trair Maíra Cardi

Em uma participação polêmica no podcast “Não É Nada Pessoal”, a influenciadora Juju Ferrari conseguiu conquistar um novo desafeto entre as famosas.

Conforme publicado pelo Metrópoles, além de uma inimizade já conhecida com Deolane Bezerra, ela agora conseguiu entrar para a lista de desafetos de Maíra Cardi ao revelar que foi procurada por Arthur Aguiar enquanto ele ainda era casado com a coach de emagrecimento.

Em determinado momento de sua participação, Juju revela que foi bloqueada por Maíra nas redes sociais e que está cansada de ser bloqueada por outras influenciadoras.

“Você acredita que ela me bloqueou? Estou cansada de ser bloqueada. Acho que o problema dela comigo era com o Arthur Aguiar. Ele me mandava mensagens, essas coisas. Não sei se ela pegou”, afirma.

Tentativa frustrada

Seguindo com sua participação no podcast, Juju revela que, mesmo com as investidas de Arthur, ela não se tornou mais uma das amantes do campeão do BBB 22.

Após receber mensagens via Instagram, ela diz ter percebido as intenções dele e cortado o contato na mesma hora. “Eu não vou destruir um casamento né. Não fui a 18ª amante, não”, revela ela antes de acrescentar que tudo isso aconteceu antes das traições dele serem divulgadas na mídia.

“Não gosto de homem safado. Meu marido não tem Instagram, não tem Facebook, nada. O Arthur não faz meu tipo. Não gosto de homens da mídia. Tenho pavor, acho que quase todo homem da mídia você vai encontrar alguma coisinha errada. É muita mulher em cima, muito direct de mulher pelada”, revela.

O assunto envolvendo o ex-marido de Maíra Cardi surgiu após a influenciadora revelar que foi desconvidada da festa de Bia Miranda por suas inimizades entre influenciadoras e famosas. Na festa em questão, ela recebeu uma mensagem da assessoria de Bia Miranda confirmando que o convite foi retirado devido a suas desavenças com Deolane Bezerra: “Sinto muito, a Bia considera a Deolane como uma mãe. Entre você e ela, ela priorizou a Deolane, que disse que se você viesse, ela não viria”.

Confira o vídeo da participação de Juju Ferrari no podcast “Não É Nada Pessoal”

