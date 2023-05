Filha de Maíra Cardi não perdoa a mãe: ‘Quando você era nova e magra’

A pequena Sophia Aguiar, filha de Maíra Cardi com seu ex-marido, Arthur Aguiar, surpreendeu os seguidores de sua mãe ao comentar uma antiga foto da coach de emagrecimento.

Sem filtro, a menina deu sua opinião sincera e arrancou risadas da mãe e dos seguidores. Conforme publicado pela Contigo!, Maíra publicou a reação da filha em seus stories do Instagram e contou que ao abrir suas redes sociais se deparou com a notificação de uma foto antiga.

Ao ver a imagem da mãe, a pequena se espantou e não se conteve ao comentar: “Mamãe, quando você era nova e magra”, surpreendendo Maíra com sua sinceridade e resposta rápida.

“O Instagram me lembrou dessa foto e eu abri na frente da Sophia, que disse: ‘Mamãe, quando você era nova e magra’. Crianças e suas verdades”, comentou a coach de emagrecimento ao compartilhar o ocorrido com seus seguidores.

Registro antigo

A foto responsável por causar espanto na pequena Sophia foi um registro de Maíra na academia. A imagem, de 2015, mostra a coach de frente para o espelho posando com roupas de ginástica que ressaltavam sua forma.

Agora, aos 39 anos, ela afirma que pretende tentar “rejuvenescer” com muita dieta, cuidados médicos e dedicação.

“A dieta vai ficar mais intensa e vou comprar uma passagem para encontrar meu médico para ‘arrumar’ a questão da idade”, afirmou Maíra de forma descontraída ao dividir o relato.

Além destes planos, a influenciadora também vem compartilhando com seus seguidores os preparativos para seu casamento com o coach de finanças Thiago Nigro. O casal, junto desde março deste ano, deve oficializar a união em uma celebração realizada nas montanhas no mês de agosto.

Após o casamento, Maíra e Thiago devem seguir em lua de mel para a Grécia, depois de precisarem alterar os planos iniciais que incluíam uma viagem ao Japão.