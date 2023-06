“Mais um ciclo vencido”: Simony deixa hospital após mais uma sessão de quimioterapia

A cantora Simony, que trata de um câncer no intestino, teve alta novamente do hospital onde passou pelas sessões de quimioterapia e anunciou nas redes sociais que estava voltando para casa. “Mais um ciclo vencido”, disse.

Simony descobriu o câncer em agosto do ano passado e após concluir o tratamento e achar que estava curada os médicos descobriram novos pontos da doença e ela teve que retomar as sessões de quimioterapia e imunoterapia.

“Dia 13 eu volto para fazer mais um ciclo. Um beijo para vocês e obrigado sempre pelo carinho”, disse a cantora em mais uma postagem no Instagram.

CACO NÃO?

A cantora de 46 anos fez uma postagem de seu novo ensaio com um look de couro e jaqueta combinando captado pelas lentes do fotógrafo Ita Mazzutti.

Na legenda da foto, ela expressou como está se sentindo em meio aos problemas que a doença trouxe a sua vida. “No momento em que nos sentimos cacos nos tornamos ferramenta de trabalho nas mãos de Deus . Viva um dia de cada vez”, disse.

Simony disse também em um vídeo mostrando os bastidores da sessão de fotos que se esforça para não deixar que o tratamento atropele sua vida e auto-estima. “Em meio a esse turbilhão do tratamento, eu arrumo tempo, sim, tempo para me sentir bonita, me valorizar e me amar”, escreveu ela na legenda.

