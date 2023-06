Jade Picon no Encontro: Famosa ensina Patrícia Poeta como fazer mousse fitness

Jade Picon movimentou as redes sociais ao aparecer ao lado de Patrícia Poeta no Encontro, onde voltou a falar sobre os seus dotes culinários, que virou meme, depois de uma entrevista no Altas Horas.

No sofá do programa, Patrícia, que já disse que é viciada em um docinho, questionou a influenciadora digital se ela gosta de fazer sobremesas, como brigadeiro e a resposta surpreendeu: “Eu sou mais fitness. Eu faço, sabe o que, eu pego o liquidificador para fazer mousse de maracujá saudável”, contou Jade.

Logo em seguida, a ex-participante do Big Brother Brasil também deu a receita que faz em casa: “Cara, você coloca um maracujá, uma banana congelada, bata tudo, e se você quiser adicionar Whey de baunilha”. Ela ainda contou que a sobremesa não leva açúcar.

Para quem ficou atento deu para ouvir Tati Machado, que estava sentada ao lado de Jade Picon, dizendo que a famosa, que também esteve no elenco da novela Travessia, iria virar meme de novo e Jade Picon soltou um “Deus me livre”.

Enquanto Jade Picon ensina receita de mousse saudável, Tati Machado avisa que ela vai virar meme (Reprodução/Globo)

Depois da receita, Tati chegou a defender a influenciadora digital falando que Jade Picon cozinha mesmo. Mas, a famosa voltou a causar ao dar mais detalhes do preparo do mousse: “Tem todo o trabalho de congelar a banana, cortar o maracujá”, disse ela, que foi aplaudida pela plateia.

A fala da ex-BBB também fez Manoel Soares sussurrar durante a entrevista. O apresentador acabou soltando de forma debochada a frase “tem todo o trabalho” duas vezes.

Além do momento chef fitness, Jade Picon se emocionou ao receber uma mensagem de Carlos Picon, seu pai: “Oi meu amor, estou passando aqui para te dar um oi e falar que eu tenho muito orgulho de você, de onde você está. Mas, não é onde você está e sim como você chegou. Defendendo seus princípios, suas crenças e ideais”, disse ele, que não costuma aparecer na TV.

