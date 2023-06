Foi assim que Kate Middleton evitou repetir a história de Lady Di após descobrir traição

Muitos compararam a história de Kate Middleton e do príncipe William com a do rei Charles III e da princesa Diana, depois que o herdeiro do trono foi infiel à nova princesa de Gales, assim como seu pai fez com sua mãe ao traí-la com Camilla Parker, que agora é a rainha do Reino Unido.

O príncipe William foi acusado de manter uma relação extraconjugal com Rose Hanbury, mulher de David Cholmondeley, que foi nomeado secretário do agora monarca - mesmo após a polêmica de 2019, em que Rose foi acusada de ser amante do príncipe de Gales.

O suposto romance tem sido o mais comentado na mídia britânica nos últimos meses. Mas Kate tem sido bem diferente de Diana quando se envolveu no triângulo amoroso ao qual Charles a deixou exposta e Camilla.

Kate Middleton e sua estratégia para não ser a próxima Lady Di

Se a nova princesa de Gales fez alguma coisa, foi aprender com os erros do passado para se tornar uma das mais elogiadas e admiradas da realeza britânica.

Para isso, ela usou alguns exemplos de sua sogra falecida, pois embora suas histórias tenham algumas semelhanças, Kate Middleton decidiu não cometer os mesmos erros para continuar como uma das pessoas mais importantes da monarquia.

Ele escondeu seus infortúnios

A princesa Diana não conseguia esconder sua tristeza e decepção em algumas de suas aparições por ser casada com um homem que estava apaixonado por outra mulher e que era muito mais velho que ela, já Kate tem se encarregado de deixar os problemas e divergências dentro de casa e levar um sorriso de orelha a orelha em cada lugar que frequenta.

Ignora os supostos casos extraconjugais de William

Após os fortes rumores sobre a infidelidade de William, Kate se encarregou de manter o silêncio e seguir em frente com sua agenda, já que sua única missão é se tornar a futura rainha. Por sua vez, Diana sabia que seus dias como princesa estavam contados quando soube que uma terceira pessoa estava em seu relacionamento, revelando isso em uma de suas entrevistas.

