Rumores de separação: Meghan Markle ‘deixa Harry em casa’ e levanta suspeitas de divórcio

O jornal britânico The Sun revelou que Meghan Markle tem sido vista regularmente sem o príncipe Harry na Califórnia, de acordo com a jornalista Petronella Wyatt.

Segundo a jornalista, que é filha do confidente da rainha Elizabeth, Lord (Woodrow) Wyatt, o príncipe Harry parece uma figura cada vez mais solitária na cidade em Montecito. “Amigos meus que moram perto deles estão sempre encontrando Meghan em festas hoje em dia. Ela tende a deixar Harry em casa”, disse.

“Economiza para não pagar por uma babá,” Petronella continuou, sarcasticamente.

Isso claramente pode ser uma escolha de Harry e Meghan, no entanto, o comentário de Wyatt veio logo após uma reportagem recente do The Sun que afirmava que o duque de Sussex tinha um “refúgio” para ficar longe de sua esposa, Meghan Markle, na Califórnia, em um quarto de hotel no San Vicente Bungalows.

Se isso soa um pouco exagerado, seria porque talvez seja, já que um representante do duque de Sussex encerrou o boato ontem, simplesmente dizendo ao site Page Six: “Isso não é verdade”.

Os Sussex foram criticados como “estrelas de baixo nível”

Ainda segundo o The Sun, que conversou com o locutor de Hollywood, Tim Dillon, Meghan tem sido criticada por estar agindo desta forma, já que está “tentando conseguir oportunidades” ao se aproximar das estrelas.

Ao falar sobre essas saídas de Meghan Markle sem o príncipe Harry, Tim afirmou que “tudo o que eles querem fazer é sair com as celebridades. Eu estava em uma festa na outra noite conversando com alguém sobre isso e tem sido constante com eles”.

Tim continuou: “Ela [Meghan] estava mandando uma mensagem para a pessoa com quem eu estava na festa. O ponto é que eles simplesmente não vão parar esses dois”, acrescentando que Harry e Meghan são “como estrelas da realidade de baixo nível tentando se apegar a qualquer atenção”.

