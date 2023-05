Chris Evans está noiva de atriz luso-brasileira e prestes a se casar

Chris Evans, mais conhecido pelo papel de Capitão América, está noivo de Alba Baptista, de acordo com o site ‘Monet’.

Chris e Alba, uma atriz luso-brasileira, estão juntos desde 2021 e, de acordo com fontes, o rapaz está “louco para se casar”, com a cerimônia podendo acontecer ainda este ano.

Os boatos sobre a cerimônia começaram após um organizador de casamentos seguir a atriz no Instagram. Logo, um fã percebeu e entrou em contato com um site especializado em entretenimento e vida dos famosos.

Uma fonte disse que o casal estava noivado e que iria se casar em breve. A suposta cerimônia de noivado ocorreu “na casa que estão construindo juntos”.

Ainda de acordo com o site, o casal está animado com a cerimônia final e existe até ruma data, que seria durante o outono norte-americano, entre setembro e novembro, em Boston.

Casal se conheceu em 2021

Mesmo com pistas apontando que os dois se conhecem desde 2021, após se seguirem no Instagram, a relação foi confirmada somente no final de 2022, após avistarem os dois passeando de mãos dadas no Central Park, Nova York.

“Eles estão apaixonados e Chris nunca esteve tão feliz. Sua família e amigos a adoram”, disse uma fonte à revista People na época.

Confira 3 curiosidades sobre Alba Baptista

Família brasileira e portuguesa

Alba nasceu em Lisboa, capital de Portugal, mas tem dupla cidadania. Ela é portuguesa por parte de mãe e brasileira por parte de pai. Seus pais se conheceram no Rio de Janeiro, quando a mãe foi à cidade a trabalho.

Carreira na TV portuguesa

Alba começou sua carreira como atriz aos 17 anos de idade. Sua estreia foi no curta-metragem “Miami”, mas logo passou a fazer trabalhos na TV portuguesa.

“Jardins Proibidos” foi sua primeira novela. Depois, atuou em folhetins como “A Impostora” e “Jogo Duplo”. Após receber um prêmio de atriz revelação na Irlanda, ela foi convidada para o elenco de “Warrior Nun”, série da Netflix.

Poliglota

Segundo o site Page Six, Alba fala cinco idiomas fluentemente: português, inglês, espanhol, francês e alemão.

