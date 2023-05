Esta foi a cena de Jade Picon em ‘Travessia’ que deixou internautas chocados com sua atuação Reprodução - Travessia - TV Globo

Não é segredo para ninguém que Jade Picon foi alvo de duras críticas desde que começou a interpretar a personagem Chiara, na novela Travessia, da TV Globo. Seja pela sotaque ou pela forma como atua em que muitas classificaram como “sem sal” ou “sem vida”, a verdade é que os telespectadores e internautas não perdoaram nenhum deslize da ex-BBB que agora debutou com sua carreira de atriz.

Mas, embora as críticas recebidas, há quem venha destacando a melhora na performance de Picon e também a elogiando nas redes sociais. Ontem (2), por exemplo, internautas repercutiram uma das cenas da novela do horário nobre da principal emissora do país.

Sobre a cena que chocou internautas com a atuação de Jade…

Para quem está curioso, trata-se de uma cena em que Chiara, que está grávida de Ary (Chay Suede), aparece em completo sofrimento ao ver sua gestação evidentemente avançada e ao refletir sobre o filho que espera.

Vale lembrar que a jovem personagem da trama de Gloria Perez planeja doar o filho após o nascimento, o que faz muitos se questionarem se de fato isso se concretizará.

E então, quer ver a cena de Jade que impressionou internautas e que inclusive recebeu diversos elogios no perfil oficial da atriz no Twitter? Assista abaixo ao vídeo compartilhado. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o seguinte link).

PASSAGEM DE TEMPO 🥺🥺🥺 o processo da gravidez não tem sido fácil para a Chiara #travessia pic.twitter.com/0dXsN4iag3 — Jade Picon🌪 (@jadepicon) May 3, 2023

