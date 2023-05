Preta Gil revela “grande surto” e é cobrada; “pode ser foto de qualquer coisa, menos dos amigos”

Preta Gil voltou a estar ativa nas redes sociais e tem animado seus fãs com imagens que mostram sua luta contra o câncer de intestino.

Sempre cheia de fé e rodeada de amigos, ela publicou imagens do mês de abril mostrando um pouco do seu tratamento e apoio.

No entanto, nem todo mundo ficou feliz com as imagens e alguns amigos da cantora, que foram esquecidos, cobraram ela, que chamou tudo de um “grande surto”.

Em novos stories do Instagram, ela filmou os amigos Gominho, Duh Marinho e Soraya Rocha. Gominho ficou ao lado da filha de Gilberto Gil, mas os outros dois reivindicaram a ausência.

“Vocês acreditam que eles estão cobrando a mulher foto na rede social”, disse Gominho, defendendo Preta que revelou que os amigos estão chateados porque não entraram nas fotos de abril.

“Uma foto dela que tem gominho e o Ju de Paula, sem Duh marinho... Não é uma foto dos amigos, os amigos só são completos comigo junto”, brinca Duh, apoiado por Soraya que diz “não ter nada a declarar”.

Passando por um divórcio, após seu casamento com rodrigo Godoy terminar de forma conturbada, Preta mostrou em imagens que a família e os amigos tem sido seu grande porto seguro nesses momentos delicados.

“Um resumo do mês de abril, sem a menor dúvida o mês mais difícil e desafiador da minha vida, o mês onde eu renasci e tive uma segunda chance de ter o privilégio de desfrutar a vida com suas dores e delícias!!! Sou muito grata a Deus, meus orixás, minhas Santinhas e todas as energias espirituais que me trouxeram de volta!!! A vida é linda eu tenho a sorte em ter uma família que é meu alicerce e amigos que são meu Porto Seguro!!! Sou toda gratidão 🙏🏽 faltou muita gente nesse Dump mas saibam que amo vocês !!!!”, escreveu no Instagram.

